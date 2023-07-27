Dünya ve insanlık kritik bir sınamadan geçiyor. Batı'nın hegemonyası sarsılıyor. Bir avuç şehirde yoğunlaşan, sanayi ve hizmetlere dayalı, sürekli genişleyen bir teknokratlar ve profesyoneller ordusu tarafından kontrol edilen neo-liberal küreselleşme artık raf ömrünü doldurdu.

Joel Kotkin'in de işaret ettiği gibi bürokratik teknokrasi, iklim despotizmi ve jakoben kimlik siyasetine dayalı tepeden inmeci modernleşme anlayışı tersine döndü.

Batılı paradigmanın empoze ettiği liberal değerler yerine dünya artık korona pandemisi ile enerji ve gıda krizlerinin tetiklediği jeopolitik ihtiyaçlara göre bloklaşıyor.

Bir bakıma 'neo-liberal piyasa uygarlığı' yerine başını Türkiye, Çin, Rusya ve Hindistan gibi yükselişteki aktörlerin çektiği çok kutuplu yeni bir dünya kuruluyor. Nitekim şu an yükselişte olan Batı değil yeni bölgesel güçler ve bloklardır. Son 20 yılda, G7 ülkeleri (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) tarafından kontrol edilen dünya ekonomisinin payı yüzde 65'ten yüzde 44'e geriledi. Bugün Çin, neredeyse ABD, Japonya ve Almanya'nın toplamı kadar mal üretiyor.

Satın alma gücü açısından, Küresel Güney ağırlıklı BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) toplam zenginliği G7'ninkini geçiyor. Yeni gerçekler zenginlik ve gücün coğrafyasını da değiştiriyor.

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Peki,ABD liderliğindekiBu üç hatanın ilkibozulması...İkincisiyaniinsani kaynağın potansiyel rolünün göz ardıedilmesi... Ve son olarakihtivaettiği kritik değerin algılanamaması...İlk hatadan başlarsak... Batı dünyası ekonomileri için ek yük getirenyoğunlaşıp çevresel etkileri nedeniyle kömür, petrol ve gazı (fosil yakıt) şeytanlaştırdı. Oysa gelişmekte olan ülkelerin çoğu, fosil yakıtları geliştirip ithal ederek kendi ekonomilerini büyütüyor. Yeşil emperyalizm Almanya gibi devleri bile sarsıyor. Yüksek enerji fiyatlarının tetiklediği hayat pahalılığına tepki Avrupa ve ABD'deyeniden canlandırdı.Ne olursa olsunolmayadevam ediyor. Batı, inovasyon için kritikolan yetenekli ve enerjik gençlerden oldukçayoksun. Düşük doğum oranına sahip ülkelergenellikle düşük ekonomik büyüme yaşıyor.Bunun tipik örneğiHaliyle Kanada, ABD ve Almanyaaşmak için yabancılara daha fazla taviz veriyor. Azalan nüfus nedeniyle New York'taki genç miktarı hızla azalırken San Francisco çocuklardan daha fazla köpeğe ev sahipliği yapıyor. Seattle ise çocuklardan daha fazla kedili haneye sahip bir kente dönüşmüş halde.

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Bunun nedeni de Batılı elitlerinkendi toplum ve değerlerine karşı biryürütmesidir. Ulusal geleneği açıkçahor görüyorlar. Bu yüzden 18 ila 29 yaşarası Batılı gençlerinolduğuna inanıyor.Batılı seçkinlerintutumları,ulusal aidiyet şuurunu zedeliyor.Batı'nın sonunu hızlandıranBukonuda belki de en hassas olan ülkeyiz.Bu sorunları aşmanın yolukapsayan bir kozmopolitliğe,çeşitliliğe, eşitlik ve adalete ulaşmamızdangeçiyor. Eğer bu hataları tekrarlarsak kendidaha boy vermedenekmiş oluruz. Oysa Batı'nın aksine bizim önümüzdeBu yüzden Türkiye Yüzyılı önündeki engelleri birer birer safdışı edecekizlemek zorundayız.