24 Şubat 2022'de Rus ordusu Ukrayna'ya girdiğinde Batılı ülkeler dâhil hemen herkeste 2014'teki Kırım ilhakinde görülen jet performansın tekrarlanacağı inancı veya endişesi hâkimdi? Yani Rus ordusunun Ukrayna'yı hızla alması ve hatta bununla da yetinmeyip Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerini dahi işgal edebilecek bir pozisyona ulaşması bekleniyordu.

Oysa Rusya'nın amacı bu değildi. Hiç olmadı da. Çünkü real-politik atmosfer ve jeo-politik dinamikler buna izin vermiyordu. Sadece askeri güçle hareket etmek ABD'nin hazırladığı kapana düşmek demekti. Zira 2007'deki Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'nin küresel hegemonyasına meydan okuyan Putin'in asıl stratejisi, Batı'nın emperyalist ezberlerini bozmaya endekslenmişti.

İşte Rusya'nın 2007'de temellerini atarak 2008'de Gürcistan, 2014'te Kırım, 2015'te Suriye ve özel güvenlik şirketi Wagner yoluyla da Afrika'nın birçok ülkesinde pratiğe döktüğü yeni küresel stratejinin temeli askeri, diplomatik ve ekonomik gücü akıllıca kullanmaya dayalı bir hibrit doktrine dayanıyordu.

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Son dönemlerde izlenen bu hibrit doktrin daha çok Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov ile ilişkilendirildi. Herkes 2007'den bu yana Rus dış politikasının itici gücünüoluşturduğunu zannetti.Hâlbuki son yirmi yıldır Kremlin'in izlediği küresel stratejinin lokomotifi 1996 yılında ilan edilenRusya'nın eski dışişleri bakanı ve başbakanadını taşıyan doktrin, ABD'nin egemen olduğu tek kutuplu bir dünyanın Rusya için kabul edilemez olduğunu öne sürüyor ve"Rusya, ABD'nin tek taraflı gücünü dengeleyebilecek büyük güçlerin konsorsiyumundan oluşan çok kutuplu bir dünya için çaba göstermelidir. Sovyet sonrası alandaki önceliğinde ısrar etmeli ve bu bölgede entegrasyona öncülük etmelidir. NATO'nun genişlemesine karşı çıkmalıdır. Bağımsız bir dış politika izleyerekgibi güçlerle ilişkilere öncelik vermelidir...."Bu çerçevede 2013 tarihini taşıyan Gerasimov Doktrini ise Batı ile devam eden çatışmada jeo-politik, ekonomik ve diplomatik bir derinlikten ziyadesunuyor. Bu bağlamda kalıcı savaşlara ve nükleer dâhil her tür askeri güce daha fazla ağırlık veriyor.

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Gürcistan ve Suriye'den sonra Ukrayna'da da görüldüğü üzere Rusyakullanmamaya çalışıyor.Hatta Kremlin, örneğin Ukrayna'da daha sert askeri yöntemleri savunan ve birkaç gün önceki uçak kazasında hayatını kaybedengibi sertlik yanlılarının ağır eleştirilerine dahi maruz kaldı.Fakat ağır eleştirilere ve Prigojin'inPutin, PrimakovDoktrini'nden taviz vermedi.Ukrayna savaşında saldırıdan savunmaya geçerek elde ettiği toprakları korumaya öncelik veren Putin, bir yandan da Batı dışındaki bütün dünyayı kucaklayan ve onlarla her anlamda yakınlaşarakizliyor.ÇünküRusya ve Sovyetler Birliği'ndekisivil-asker ilişkilerinin köklü geleneklerineaykırıdır.Ordu hiçbir zaman Rus ya da Sovyet ulusal güvenlik politikasının itici gücü olmadı. Her zaman uygulayıcısı olageldi.Bu nedenle üst düzey askeri liderlerin veya Prigojin gibi savaş lordlarınınçok nadir bir durumdur.Örneğin, siyasi liderleri eleştirdiğiiçin hemen görevlerinden alındılar.Bu bağlamdaolan Primakov Doktrini'ndenhabersiz şekilde Kremlin'in Ukrayna'dakisavaş stratejisini eleştirip ülkenin dış politikasınıdizayn etmeye kalkan Prigojin'in ve diğerProgojinler'in sonu hep aynı olacaktır.