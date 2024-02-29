25 Şubat Pazar günü ABD Hava Kuvvetleri'nin 25 yaşındaki muvazzaf üyesi Aaron Bushnell, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Gazze'deki barbar soykırımın bir parçası olmayı reddederek kendini ateşe verdi.

Bushnell'in protestosu hem Batılı kurumsal siyasi yapıyı hem de kartel medyasının kepaze ikiyüzlülüğünü deşifre eden tarihi bir isyandır. Batılı Siyonazilerin ezberlerini ve kurgularını bozan cesur asker, soykırım karşısında kafasını kuma gömen Siyonist medyanın, akademi dünyası ve siyasilerin yüzlerine manipüle ettikleri hakikati bir şamar gibi nakşetti.

Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri üniforma ile kendini yakan Bushnell son nefesini verene kadar hep "Filistin'i özgürleştirin" diye haykırdı.

Eylemiyle ihanet perdesini paramparça eden Bushnell en çok da İsrail'in suç ortağı soykırımcı Batılı Siyonazileri rahatsız etti.

Protestoyu ya görmezden gelen ya da eylemi bağlamından koparıp sansürleyerek veya manipüle edip çarpıtarak veren Batı medyası, "İsrail büyükelçiliği önünde bir adam kendini ateşe verdikten sonra öldü" başlığını attı.

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Dünyada Bushnell'in eylemibaşlığıyla aktarılırken ABD 'denve İngiltere 'den Fransa 'danile Avustralya 'dan 9news gibi medya organlarıBushnell'in soykırım ifadesini ve Filistin'eözgürlük çağrısını başlıklarına taşımadı.Batılı medya organlarından bazılarıonudiğerlerigerektiğini yazdı. ÖzetlebütünBushnell'e atfeden bir söylem stratejisi izledi Batı medyası. Çünkü Batılı anlatıya göre ABD ve İsrail'in soykırım yaptığını iddia etmek bir çılgınlıktır. Bu nedenle Amerikalı askere hemen çılgın yaftasını yapıştırdılar.Oysa Amerikalı cesur yürekolduğunu biliyordu elbet.Bu bilinçle hareket etmişti zaten. Sözleri de bunu doğruluyor. Çünkü Bushnell, "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim.ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdi.

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Bushnell bu eylemiyle Gazze'de canlı canlı yakılan insanlara, binaların altında boğularak can verenlere, anestezi olmadan tıbbi işlem görenlere, açlıkla pençeleşerek acı çeke çeke nefes verenlere, öpmeye doyamadığı bebeklerinin parçalanmış cesetlerini kucaklayandikkat çekti.Zira kendi dehşet verici eylemindenİsrail'in bombardımanlarıylasürdürdüğüolduğunu biliyordu. Bu barbarlığıdünyaya göstermek istiyordu.Ancak Batı medyası Bushnell'in eyleminin gerekçesini kasten perdeledi. Kendini yakarken verdiği mesajları bilerek aktarmadı. Eylemi ve gerekçesini görmezden geldi, sansür uyguladı. HalbukiManşetlerde yer vermediler ama WSJ veya NYT gibi Yahudi lobisininyakındabaşlayacaktır. İsrailli ve Amerikalı eski istihbarat uzmanlarının imzasıylasayfalarında. Fakat Batı medyası ve siyaseti ne yapsa da şu gerçeği artık çarpıtamayacak.her yerde ve her zaman, tüm dünyadaminnet ve saygıyla anılacaktır.