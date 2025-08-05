Ukrayna'da devam eden savaş ile Batı'nın İsrail üzerinden devreye soktuğu Gazze'deki soykırım, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'i de kapsayan Ortadoğu ve Doğu Akdeniz ile Hazar'dan Afrika Boynuzu'na uzanan Müslüman coğrafyasını yeniden dizayn hamlesidir.

Bu hamle, hedefinde İslam dünyasının çelik çekirdeği konumundaki Türkiye'nin yer aldığı küresel bir emperyal projedir. Gelişmelere sadece Ukrayna veya İsrail-Filistin krizi olarak bakarsak büyük resmi göremeyiz.

Nitekim 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik askeri harekâttan kısa bir süre sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu Ukrayna ile ilgili değil, dünya düzeniyle ilgili. Mevcut kriz, modern tarihte kader belirleyici, çığır açan bir an. Dünya düzeninin nasıl olacağı konusundaki mücadeleyi yansıtıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Benzer şekilde "terör ile savaş" adı altında başlayan ve Arap Baharı ile Afganistan'dan Irak'a veya Tunus'tan Yemen ve Suriye'ye kadar uzanan bölgedeki hemen her ülkeye yayılan kaotik saldırı furyasının amacı da ne demokrasi ne adalet ne de özgürlüktü. Ana plan jeopolitik hedeflerdi. Bölgenin ve küresel sistemin emperyal ihtiyaçlara göre yeniden dizaynıydı.

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Bu süreç Ukrayna ve Gazze krizleriyle had safhaya ulaşmış görünüyor. Fakat şu aşamadaiçin taşeronluk yapanolduğunu görüyoruz. İkincil olarak en büyük zararı gören aktörler ise bu vekil güçlerin suç ortağı ve efendisi konumundaki Avrupa ile ABD'dir.soykırımcı rejime dair bugünekadar dünyaya dayatılan bütün ezberlerde teker teker bozuluyor. Korku duvarlarınıaşan küresel vicdan sahipleri, katliamcıİsrail'i tarihte hiç olmadığı kadardurumda.Zira İsrail'in soykırım ve bölgesel savaş yoluylaTürkiye tarafından Suriye 'de akamete uğratıldı. Türkiye duvarına çarpan İsrail'in gerilemesiyle bölgedearalanmaya başladı. İsrail ve destekçisi aktörler bölgede güç kaybederkendevam ediyor.

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