İsrail'in Gazze'deki barbar soykırımıyla birlikte bölgemizde ve dünyada post-siyonist bir dönem başladı. Korku duvarlarını aşan Batılı halklar siyonist katilleri sert şekilde lanetledi. Şu an Batı'da özellikle de ABD'de İsrail karşıtlığı yüzde 70'leri aşmış durumda.

Amerikan seçimlerinden önce birçok analist "İsrail, Avrupa ve Amerikan halkları kaybetti, sıra politikacılarda" uyarısı yapıyordu. Hatta İsrail muhalefeti bile "Dünya bize karşı. Toplumlar bizi soykırımcı ve katil görüyor" itirafında bulunuyordu.

Ve beklenen oldu. Demokratların tarihi bir başarı elde ettiği 3 Kasım seçimlerinde İran savaşının da etkisiyle Amerikan halkındaki anti-siyonist tavır kitlesel halde siyasilere de geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın şımarık İsrail'i frenlemek için bazen ironiyle karışık söylediği "Böyle giderse ABD'nin son siyonist başkanı ben olacağım. Gazze ateşkesini kabul edin. İsrail için en çok çalışan başkanım. Benden başka size destek veren yok" şeklindeki çıkışlarının gerçek olduğu ortaya çıktı. Öyle ki şu an Amerikan siyasetinde Trump dışında İsrail'i açıkça destekleyen politikacı neredeyse yok gibi.

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Dolayısıyla 3 Kasım'daki tablo sürpriz sayılmadı. Cumhuriyetçiler yenilgilerini İsrail'e verdikleri desteğe bağladı. ABD Başkan Yardımcısıbunu açıkça dile getiriyor zaten. Trump bile dolaylı olarak bu gerçeği itiraf etti. Hatta seçimden bir gün önce İsrail'e yapılacak 4 milyar dolarlık yardımı iptal ettiğini bile açıkladı.Demokratlar da siyonistlerin dayattığı soykırım ve savaşlara karşı çıkmalarından dolayı zafere ulaştıklarının farkında. Sadece Michigan 'dan ABD'nin ilk Müslüman senatörü seçilen Teksas 'tanile Maine'dengibi senatörler detarihi zaferlere imza attı.Haliyle şu an Amerikan siyaseti yanında WP, WSJ, FT, CNN, Fox News ve NYT gibi ana akım medyası da artıkHerkes tarafından kabul edilen yeni düşman ve şeytan artık İsrail. Örneğin Washington Post gibi bir gazete seçim sonrası tabloyu şu yorumla veriyor:"İki parti tarafından da desteklenen nadir bir yaklaşım ülkede giderek zemin buluyor. O da şu:..."

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5 Kasım'da WP'de yayımlanan "Rare bipartisan idea gains ground: U.S-Israel tie needs a break" başlıklı yazıyı kaleme alan"Amerika, Washington ve Tel Aviv arasındaki yakın bağları sorgulamanın siyasi açıdan sakıncalı olduğu on yılların ardından büyük bir değişime hazırlanıyor..."Bu adımla yazarlar,diyen JD Vance'ın ezber bozan çıkışını daha ileri bir düzeye taşıyor. Dolayısıyla Amerikan toplumundan sonra siyaset ve medyası da İsrail tabusunu yerle bir ediyor artık. Bu atmosferi gören İsrail medyası daha ilk saatlerden itibaren sandık sonuçlarını "diye verdi.Lamı cimi yok. Siyonist tabu öyle bir yıkılıyor ki bu gidişle İsrail,dönüşecek. Çünkü Amerikan halkındakimüesses nizamı bile etkiliyor. Hatta Amerikalı tarihçidönüşebileceği uyarısında dahi bulunuyor.Zira Amerikan halkı kesin bir kararlılıkla, "artık vergilerimizgitmeyecek" diyor. Halk bu tepkisini 2024'te Trump'ı iktidara taşıyarak gösterdi. Umduğunu bulamayınca şimdi Demokratlara görev verdi. Ve gidişat bize Amerikan devleti ve siyasetinin bundan sonra halkın çizdiğihareket edeceğini gösteriyor.