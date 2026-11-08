Asya ve ABD'nin yaşlıları dünyayı yeniden paylaşmak için toplantı üstüne toplantı yaparken Avrupa'nın gençleri ise isyanda. Fransa başta olmak üzere İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Yunanistan, İrlanda, Almanya ve Avusturya'da genç öfke giderek büyüyor.

Aslında Avrupa'nın yaşlı siyasileri de öfkeli. Onlar da şimdiye kadar üzerinde durdukları dünyanın ayakları altından gittiğini görüyorlar. İçeriden gençler dışarıdan ise ABD, Rusya ve Çin'in baskısı altındaki Avrupalı siyasi sınıflar adeta cehennem azabı yaşıyor. Kolektif paranoyaları ve histeri nöbetleri depreşmiş halde.

Kolay değil. 1945 yılındaki I. Yalta Konferansı'nın etkilerini daha yeni yeni atlatan Avrupa kıtası yeniden Rusya ve ABD arasındaki küresel dizaynın kurbanları oluyor.

Haliyle Avrupalı siyasiler için kıyametin geri sayımı 10 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacak Ukrayna, Rusya ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerle başlıyor.

Kiev'in en büyük destekçisi ve savunucusu olan kıta Avrupası, Ukrayna'nın geleceğinin belirleneceği masada yok.

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Bundan daha kötüsü ve korkunç olanı iseÇin'in Shenzhen kentinde yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (ASEAN) zirvesindeihtimali.Üçlü zirve daha resmen doğrulanmadı. Ancak üç liderin buluşma olasılığınıolarak niteleyen Avrupalı ülkeleri daha şimdidendurumda.Çünkü Avrupa,en iyi bilen kıtalardan biri.Zira küresel güçler anlaştıktan sonra orta ve küçük aktörlere herhangi bir hareket alanı kalmıyor, kalmaz.Genel kanıya göre Shenzhen'deki zirvedeKüresel aktörlerin bu paylaşımda uzlaştıkları izlenimi var.Gelişmeler de zaten bu gidişatı doğruluyor.de bunun göstergesi.

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Ayrıca son açıklamasında ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırılar içindiyerek bilinçaltındaki gerçeği dile getirmesi de küresel paylaşımı doğruluyor.İran'ın daha fazla diretmesi Rusya ve Çin'in daha etkin şekilde devreye girmesine yol açacaktır.ABD özellikle İran'ın olasıiçin Çin ve Rusya'dan özel destek alıyor.Buna karşılık da ABD bu iki aktörün ilgi alanındakiveriyor.Görüldüğü üzereüzerinden yıllardırmavalı okuyanların gerçek foyası sonunda ortaya çıktı.oluştuğunu görüyoruz.Eskiden de böyleydi. Şimdi de böyle. Gelecekte de böyle olacaktır. Çünkübunu gerektiriyor. Oysa ülkemizde koskoca kurumlar dünyanın göz göre göre yeniden dizayn edildiği dönemde hâlâtemasıylagörünse de içerik ve 'forum' açısından hayli mahalli kalan ütopik seremoniler düzenlemekle meşgul.Jeopolitik açıdan paradoksal görünen bu amorfluğu Gazali dehükmü ile çürütür. Hâsılı kelam, dijital enformasyon çağındaki bu küresel iletişim kopukluğu hayli dikkat çekici. Şaşırmıyoruz.Şairin dediği gibikalıyor çünkü.