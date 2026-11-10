Son yüzyılın en kritik sürecinden geçiyor ülkemiz. Aynı vaziyet dünya ve bölgemiz için de geçerli. Haliyle Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesi başta olmak üzere ülkemizin Libya'dan Endonezya ve Malezya'ya, Hazar'dan Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu'na kadar yayılan tarihi ve doğal coğrafyamızda yaptığı hamleler emperyal merkezlere hafakanlar yaşatıyor.
Türkiye'nin attığı adımlardan dolayı korkuya kapılan sömürgeci güçler histerik tepkilerini bölgemizdeki çıbanbaşları konumundaki İsrail üzerinden gösteriyor. Son olarak Türkiye ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Hicaz Demiryolu projesinin İsrail'de yol açtığı alarmı seyrediyoruz. Ortadoğu'nun ticaret haritasını yeniden şekillendirecek ve Körfez'i Ürdün ile Suriye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan dev proje emperyalist siyonist hesapları alt üst ediyor.
Bu bağlamda Hicaz Demiryolu projesi ve Mekke Paktı yanında Katar, Suriye ve Irak ile imzalanan yeni güvenlik anlaşmaları her açıdan büyük bir tarihi kırılmaya işaret ediyor. Mekke Paktı ve Suriye'deki halk devrimi ile simgelenen yeni hamleler her açıdan 1913'teki Paris Arap Kongresi'nin rövanşıdır.
***Arap dünyası yüzyıl önce kurşun askerliğini yaptığı Fransız ve İngiliz projelerinden artık yüz çeviriyor. Zira emperyal Batı, Araplara verdiği hiçbir sözü tutmadı. Özgürlük ve bağımsızlık yerine ekonomik işgal ve manda yönetiminemaruz kaldılar. Şerif Hüsyin'e vaat edilen Halep'ten Aden'e bütün Arap Yarımadası'nı kapsayan büyük krallık yalan çıktı. Arap dünyası küçük devletçikler şeklinde dizayn edildi.
***Khanfar'ın da işaret ettiği gibi 1913'te Paris'te düzenlenen ve statü talep eden Osmanlı Devleti içindeki Arap temsilcilerinin katıldığı konferanstan bugüne kadar Arap dünyasındaki hükümetlerin, toplumsal ve siyasi oluşumların yürüttüğü bütün faaliyetler şu veya bu şekilde Batı ile irtibatlıdır, Batı'nın güdümündedir.