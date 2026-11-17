Çin'in Shenzhen kentinde bir araya gelecek olan Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Cinping'in ana gündem maddesinin nükleer silahlar olacağı söyleniyor. Fakat esas mesele İran olacak. Çünkü üç ülke de nükleer İran'a karşı olduklarını daha önce dile getirmişti.
Bu bağlamda üç ülke Vietnam'dan sonra bölgesel bir sorunu çözmek için ikinci kez kirli bir işbirliğine girecek. Vietnam'da da dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, diz çöktüremediği Vietkong güçlerine karşı SSCB ve Çin'den yardım istemişti.
Zira Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi (Vietkong), Güney Vietnam ve Kamboçya'da Amerikan ordusuna büyük kayıplar yaşatıyordu. Düşürülen uçaklardan kurtulan Amerikalı askerler yakalanıp televizyondan dünyaya gösteriliyordu.
Amerikan kamuoyu, askerlerin eve dönmesi için Nixon'a büyük baskı uyguluyordu. Bu sırada taraflar arasındaki barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı. ABD, Pekin ve Moskova'nın onayıyla Vietkong'u (Kuzey Vietnam) barışa razı etmek için "nihai muharebe" kararı aldı. Bu ifade şimdilerde İran'a karşı gündeme sokulan nükleer bomba kullanılması tartışmalarını hatırlatıyor.
Vietnam'da tarihe Noel Bombardımanı olarak geçen saldırılar Nixon'ın emriyle gerçekleşti. 18-29 Aralık 1972 tarihleri arasında Kuzey Vietnam'ın Hanoi ve Hayfong bölgelerine 11 gün boyunca binlerce ton bomba bırakıldı. Yoğun insani kayıplarla birlikte kentler yerle bir edildi.
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Vietnam savaşının bu en yıkıcı bombardımanı ve katliamları karşısında dünya ayağa kalkarken ne Moskova ne de Pekin kılını bile kıpırdatmadı.
Sözlü kınamayla yetindiler. Çünkü onlar için Hanoi'den ziyade Washington ile kurdukları yeni ilişkiler daha önemliydi.
Rusya ve Çin tarafından ihanete uğrayan Kuzey Vietnam, 29 Aralık'ta sona eren bombardımandan sonra 8 Ocak'ta Paris'te ABD ile yeniden masaya oturdu. ABD hedefine katliam ve ihanetlerle ulaşmıştı. 27 Ocak 1973'te imzalanan Vietnam Paris Barış Anlaşması
ile ABD bölgeden çekildi.
21 Şubat 1972 tarihinde Mao Zedong ile Pekin'de bir araya gelen Nixon böylece bütün istediklerini almış oldu. Karşılığında da Çin'e istediği verildi. Bu karşılıklı alışveriş (Vietnam'a ihanet)
27 Şubat 1972'de yayımlanan Şanghay Bildirisi'yle
taçlandırıldı.
Nixon aynı politikayı Sovyet Rusya'ya karşı da izledi. Nixon döneminde (1969–1974)
Sovyetler Birliği (SSCB) ile ilişkiler, Soğuk Savaş'ın sert rekabet ortamından yumuşama (detente) dönemine
geçiş yaptı. Nixon, 22-30 Mayıs 1972'de SSCB'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.
Ziyarette Vietnam'a ihanet karşılığında 26 Mayıs 1972'de ilk Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşması (SALT-I)
ve Balistik Füze Karşıtı Anlaşmalar
imzalandı. Bu yolla nükleer silahların kontrolü ve sınırlandırılması konusunda büyük bir adım atıldı.
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SALT-I'den birkaç gün sonra iki ülke arasında "ABD ve SSCB Arasındaki İlişkilerin Temel İlkeleri"
belgesi imzalanarak nükleer çatışmadan kaçınma iradesi ortaya kondu.
Vietnam'a karşı izlenen "ihanet politikası"nın aynısı şimdi İran'a karşı devrede. İran tehdidi, ABD'nin Çin ve Rusya ile yeni işbirliklerinin zemini hâline geldi. Dolayısıyla APEC zirvesinde imzalanacak olan nükleer silahların kontrolü paktı, Rusya ve Çin'in İran ihanetine karşı nükleer perdeleme işlevi
görecektir.
Zaten Trump bunu açıkça dile getiriyor da... Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Başkan Putin ve Başkan Şi ile ilginç bir toplantı olacak. Nükleerden arındırma ve İran dâhil birçok konuyu ele alacağız.
İran'daki savaşı bitirmeye çalışıyoruz ve iyi gidiyoruz" demişti.
Hâsılı kelam, Vietnam taktiğini ABD bu kez İran'a karşı devreye sokuyor. İran'ı Rusya ve Çin'i yanına çekerek sisteme entegre etme
yolunu seçiyor. Bu saatten sonra İran'ın fazla direnme lüksü ve yeteneği kalmayacaktır.