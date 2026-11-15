Rakip süper güçler ancak olağanüstü şartlarda bir araya gelir. Nitekim II. Dünya Savaşı sürerken SSCB, Birleşik Krallık ve ABD arasında onlarca görüşme yapıldı. Bunların en önemlisi daha savaş bitmeden düzenlenen Yalta Konferansı'ydı.

Kırım Yarımadası'ndaki Yalta şehrinde 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasındaki konferansa ABD Başkanı F. D. Roosevelt, İngiltere Başbakanı W. Churchill ve SSCB Başkanı J. Stalin katıldı. Bir bakıma Yalta, büyük güçlerin diğer ulusların kaderini rızalarını almadan belirlediği bir toplantı olarak tarihe geçti.

Yalta'da ilan edilen küresel düzen Soğuk Savaş'tan sonraki bazı restorasyonlara rağmen geçerliliğini koruyor. Çünkü Yalta'da küresel barış ve istikrarın güvencesi olarak kurulmasına karar verilen Birleşmiş Milletler (BM) hâlâ varlığını sürdürüyor. BM'ye atfedilen bu misyon aslında bu üç büyük devletin konforunu koruma amaçlıdır.

Bu yönüyle BM'nin asıl görevi güçlü ülkeleri küçük devletlere bölüp onları BM'nin daimi üyeleri için kolay lokma haline getirmektir. İşte BM'nin misyonu bu büyük devletlerin vetoya dayalı jeo-politik konforunun korunmasıdır.

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Bu açıdan Yalta Konferansı, Avrupa'nın kaderinin belirlenmesi ve iki kutuplu dünya düzeninin temellerinin atılması açısından hayati önemdeydi. Ne var ki dünyanın çehresi 1945'lere göre hayli değişmiş durumda. Yeni küresel tablodaDolayısıyla önümüzdeki haftamarjında ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanıile Rusya Devlet Başkanıbir araya gelecek.Analistlerin genel kanısı bu üçlü zirvenin "II. Yalta" olacağı yönünde.Fakat benim bazı şerhlerim var. İlki, bu aktörlerÜç ülkenin de yığınla iç ve dış sorunu var.Çin'in deemperyal stratejileri isevefazlasıyla deşifre olmuş halde.Üstelik Asya-Pasifik ülkeleri Çin'e karşı mevzileniyor. ABD'den gelenyanında Pekin, bünyesindeki yönetimsel sorunlar, yolsuzluk, sosyal ve demografik problemlerle giriftleşenda karşı karşıya.

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