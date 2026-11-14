Batı'nın dünyaya dayattığı neoliberal piyasa uygarlığının içine girdiği darboğaz her geçen daha da derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump gibi popülist siyasetin sembolü olarak kabul edilen aktörlerin iktidara gelişiyle beliren umut kısa sürede yok oldu.

Zira Trump ile birlikte Avrupa'daki ve Latin Amerika'daki sağın yükselişiyle birlikte şu yorumlar öne çıkmaya başlamıştı...

"Hegemonik ölüm döşeğinde olan Batı aslında 'küreselci ve liberal Batı'dır. 'Muhafazakâr Batı' ise aksine çöküş değil yükseliş trendinde..."

Bir bakıma, Batı'nın krizinden bahsedilirken hemen "Hangi Batı?" denilerek karşı argümanlar devreye giriyordu.

Ancak Trump ile temsil edilen muhafazakâr Batı'nın 3 Kasım'daki yenilgisinden sonra Atlantik'in her iki yakasında da yeniden karamsarlık rüzgârlarının estiğini görüyoruz.

Bunun en büyük nedeni bana göre Trump'ın Rusya ve Çin ile vardığı 'modus vivendi'nin (geçici uzlaşının) daha başlamadan sona erme ihtimalinin artması. Fakat geçici uzlaşı sona erse de korkulan III. Dünya Savaşı senaryosunun gerçekleşmesi biraz zor.

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Çünkü büyük güçlerin birbirlerine karşı savaş balatalarını çekmesi şu süreçte jeo-politik intihar olarak görülüyor. O yüzdenüzerinden kozlarını paylaşıyorlar ya dayolunu seçiyorlar.Fakat ikinci seçeneğin de çıkmaz sokak olduğu ortaya çıktı. Nitekimbizeister tek başına ister kollektif olsun artık çatışmaları kazanma döneminin tarihe karıştığını gösteriyor. Zira mücadelelerin mahiyeti değişti.Zira hegemon ve üstün güçlerden çok yeni teknolojiler artıkaktörlere daha fazla avantaj sunuyor.Avrupa ve ABD ileRusya ve Çin gibi aktörlerinsarsılıyor. Haliyle bu saatten sonra kaos ve savaş peşinde koşanların sonusadist çılgınlardan farklı olmayacak.Bu yüzden küresel siyasetin efendileri artık 'çalışıyor. Çünküsonrade çöküş sürecindeyiz.

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Bir bakıma Batı için korkulan oluyor.saç ayakları üzerindekisömürü ve faşizmden başka bir yere demirleyemediği artık kendi taraftarlarınca da itiraf ediliyor.Ahlak, hukuk, siyaset, ekonomi, teknik, bilim ve sanatın birbirinden ayrı tutulduğu zamanlar geride kaldı. Modernistlerle post-yapısalcıbuluştuğu bir aşamadayız.bu nedenle artık istihzayla karşılanıyor.Çünkü Batı'da yükselen yeni sağ ve yeni popülist zihniyetin Doğu'nun zenginliklerini talan etmek isteyen talancı Haçlılardan pek bir farkı yok. Batı'daki yeni faşizan anlayışın bahanesi de ataları gibiHani okullandığı ve çarmıhtan akan kanını topladığı iddia edilen efsanevi Kâse.Doğu'yu talan ettiler. Şimdiki faşizan torunları da aynı saiklerle hareket ediyor. Fakat Kâse'yi bulmak öyleolacak şey değil.Unutmayalım ki Haçlıları bozguna uğratan Selahaddinler hâlâ yaşıyor. Şimdiki Haçlıların karşısında davar. Dolayısıylaişi çok zor. Yine hüsrana uğrayacaklar.