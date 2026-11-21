Çin'in Shenzhen kentindeki küresel zirve ile ilgili iki ayrı görüş öne çıkıyor. İlki büyük güçlere çok şey atfeden kompleksçi yaklaşım. Büyük beklentiler boşa çıktı. Onlar da zirveye tepkilerini "dostlar alışverişte görsün" diyerek ortaya koydu. Avrupa ve İngiltere ile küreselci siyonist çevrelerin refleksleriyle zirveye bakmaları dikkat çekiyor. Burada Rusya alerjisi ile Yahudi lobisinin taleplerini göz zardı eden Trump endişesinin tepkilere mihmandarlık ettiğini görüyoruz. Bu nedenle de zirveyi küresel tiyatro diye yaftaladılar.

Avrupa merkezci, küreselci ve siyonist cepheyi teşkil eden bu cenah zaten ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonraki bütün politikalarına karşı reaksiyon içinde. Hâliyle ABD'nin eski sadık müttefikleri konumundaki Brüksel ve Tel Aviv, yeni dönemde Trump'ın ne Ukrayna ne Suriye ne Rusya ne de Çin politikalarını beğeniyor.

Oysa Çin'deki zirveye Trump'a duyulan öfkeden değil Trump'ın liderlik ettiği yeni Amerikan 'grand stratejisi'nin merceklerinden bakmak lazım. Bu pencereden bakıldığında küresel gidişatı tek başına sevk ve idare etmekte zorlanan ABD'nin "B seçeneği" olan "çok kutuplu, çok taraflı ve çok katmanlı" yeni küresel stratejiyi devreye soktuğunu görüyoruz.

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Burada aktörlerin reel ihtiyaçlarına ve taleplerine odaklanmak lazım. Tek başına hegemonya kurmanın maliyetini bölüşmek isteyenRakiplerinden ve müttefiklerinden ekonomik kazanımlar yanında Grönland'ı, Suriye'yi, Libya'yı, Venezuela'yı, Irak'ı, Latin Amerika'nın çoğunluğunu, Ermenistan ve Azerbaycan ile Orta Asya'yı alan ABD'nin bunun karşılığındaÇünkü 'özgür ve demokrat' küreselciler içinilebirer diktatör. Bu otoriter yönetimlere savaş açan Biden yönetimi, beğenmediği diğer dünya liderlerini hemenkoyuyordu. Trump ise küreselcilerin buasla itibar etmeyen biri. Birçok kazanım karşılığında Trump'ın Rusya ve Çin'e verdiği tek şey bu ülkelerin liderlerineve onlara evrensel meşruiyet sağlamak.

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Trump'ı Trump yapan bu özellik olaylara ideolojik bakan küreselcilerin hem reel hem hayal dünyalarını allak bullak ediyor.Halbuki Trump bir devlet adamı gibi ülkesinin çıkarı için çaba harcarkenesir düşmüyor. Oysasabah akşamgibi düaliteler üzerinden havanda su dövüyor.Çünkü dünya değişiyor. Dünyaeski dünya değil artık. Diğer uygarlık ve ülkeler de artık küresel sahnede belirleyici olabiliyor.Haliyle Shenzhen'deki üçlü zirveABD'nin dönüşümü ve yeni dünyaya uyum manevralarına sahne olan zirve bu yönüyleolarak da tarihe geçecek. Zira her zirveden sonra iniş başlar. Haliyle inişteki ABD ile tırmanışa geçen Rusya ve Çin ara yerde buluşarak birvardı. Zirvedeki tablo en çok da bu küresel gidişatı resmediyor.