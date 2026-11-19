Çin'in Shenzhen kentinde yapılacak bugünkü Şi Cinping, Vladimir Putin ve Donald Trump arasındaki zirveyi dünya medyası 'Yeni Yalta' veya 'yeni küresel uzlaşı' başlıklarıyla yorumluyor. Ben aynı kanıda değilim. Çünkü çöken küresel sistemdeki statükolarını korumak için savaşmayı göze alamayan bu üç aktör yeni bir stratejiyi devreye sokuyor. Bu stratejiye 'nüfuz sahalarına müdahale etmeme anlayışı' diyebiliriz. Bu da çok kutuplu dünya egzersizi manasına geliyor.

Çünkü Soğuk Savaş'tan sonra ABD dünyada tek kutup haline geldi. ABD'yi bu noktaya getiren aktör ise Çin'di. Tıpkı Çin'in şu anki konumuna gelmesindeki ana aktörün ABD olması gibi. İlk adım 1971 yılında BM Genel Kurulu'nun aldığı kararla Çin'in BM'deki temsilcisi olarak Tayvan (Çin Cumhuriyeti) yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni (ÇHC) tanımasıyla başladı. Bu kararın arkasında ABD vardı. Bu kararla Çin'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimî üyelik koltuğu Pekin yönetimine geçti. İşte sonraki yıllarda daha da pekişecek 'Chimerica' politikasının temelleri böyle atıldı.

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Şubat 1972'deki Pekin ziyaretiyle ABD ve Çin arasındaki sembiyotik ilişkiler daha güçlendi. Henry Kissinger'ın mekik diplomasisiyle ABD, SSCB'ye karşı Çin'iyanına çekmeye başladı. Bu yolla rakip iki küresel gücün uzlaşarak ABD'ye karşı birleşmesi engellendi.1972'de Çin'in Vietnam'a ihanet ve SSCB'ye karşı mevzilenmesiyle başlayan ABD ile sembiyotik ilişkisi Soğuk Savaş'tan sonra daha da derinleşti. 1991'de SSCB'nin dağılmasından sonra ABDBuradaki en büyük ortağı ise yine Soğuk Savaş'taki en kritik müttefiki Çin'di.Fakat ABD'nin 'Yeni Roma' idealine ulaşması için Çin'e verdiği siyasi desteği ekonomik alana da taşıması gerekiyordu. İlk adımıattı. Alınan kararlayenilendi ve bu imtiyaz insan hakları şartından ayrı tutuldu. Böylece Çin, serbest ticaret kurallarıyla demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti kriterlerinden muaf tutuldu. Ziraolaylarının ardından ABD, Çin'in ticaret ayrıcalığını her yıl insan hakları karnesindeki iyileşmelere bağlı olarak gözden geçiriyordu.

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Bu yönüyle karar, ABD-Çin ilişkilerinde ve küresel ekonomide bir dönüm noktası oldu.Ve karşımıza 1990'ların küreselleşmesi çıktı. Ardından 2000 yılında Çin'estatüsü verildi. Ardından ABD, Çin'in 2001 yılındaki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine onay verdi. Çin bu üyelikten sonra ABD ve dünya ekonomisiningeldi.Ancak 2010'lardan sonra Çin ile sembiyotik ilişki ABD'ye zarar vermeye başladı. İki ülke arasındakiBu bağlamda Rusya'nın geri dönüşüyle birlikte düşünülünce bugünkü zirveolacaktır. Dolayısıyla Shenzhen zirvesi gümrük vergileri, çipler veya İran'dan çok daha ötesini ifade ediyor.Şu an Çin avantajlı görünse de bütün kartlar ABD'nin elinde görünüyor. Haliyle bu zirve Rusya'yı Çin ve ABD'ye yaklaştırırken Çin ve ABD'yi ise birbirinden uzaklaştıracaktır.Çünkü Chimerica'daki karşıt dinamikler zayıflamak yerinehamlelerin de gösterdiği gibi buher geçen gün daha da güçlenecektir. Ve bundan sonrabu ayrılığın artık neyol açacağını konuşacaktır.