47 milyonluk İspanya'da 38 milyon seçmen erken genel seçimler için bugün sandık başında. Avrupa'nın sol kalesi İspanya'da 54 yaşındaki Pedro Sanchez'in kaybetmesi durumunda 1975'te ölen diktatör Francisco Franco'dan bu yana ilk kez İsrail yanlısı aşırı sağın iktidara gelme ihtimali var. Böylece 27 AB üyesi ülke arasında siyonist ablukalara karşı çıkan sol iktidarlardan geriye sadece Danimarka ve Malta kalacak.
Sosyalist Sanchez'i seçime götüren birçok iç ve dış neden var. Dışarıda okyanuslar aşan Sanchez'in içeride kaybetmesi 'derede boğulma vakası' olarak algılanacaktır. Zira kendisini dünya sahnesinde siyonist İsrail'e ve Trump'a karşı siyasi bir denge unsuru olarak konumlandıran Sanchez, İsrail'in Gazze soykırımını en üst perdeden eleştirdi. İsrail'e silah ambargosu getirdi.
Avrupa'da Filistin devletinin tanınması dalgasının bayraktarlığını yaptı. Çin ve Rusya ile ilişkilerinde Brüksel'den daha otonom bir tavır sergiledi. Trump'ın dayatmalarına karşı çıkarak NATO savunma harcamalarını artırmadı.
***New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani başta olmak üzere Amerikan soluyla çok iyi ilişkiler kurdu, İsrail ve ABD'nin İran savaşına karşı çıkarak ülkesinin hava sahasını kullandırtmadı.
***Örneğin İspanya'yı erken seçime sürükleyen skandal Sanchez'in New York'ta Mamdani ile buluştuğu gün patlak verdi. Dolayısıyla Sanchez'in New York'ta Mamdani ile buluştuğu gün olan 23 Eylül 2026'da düğmeye basıldı. O gün 87 yaşındaki engelli ve emekli Maricarmen Abascal adlı kadın 70 yılı aşkın süredir ikamet ettiği evinden polis zoruyla tahliye edildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının bir hafta sonra ölmesi kitleleri ayaklandırdı.