47 milyonluk İspanya'da 38 milyon seçmen erken genel seçimler için bugün sandık başında. Avrupa'nın sol kalesi İspanya'da 54 yaşındaki Pedro Sanchez'in kaybetmesi durumunda 1975'te ölen diktatör Francisco Franco'dan bu yana ilk kez İsrail yanlısı aşırı sağın iktidara gelme ihtimali var. Böylece 27 AB üyesi ülke arasında siyonist ablukalara karşı çıkan sol iktidarlardan geriye sadece Danimarka ve Malta kalacak.

Sosyalist Sanchez'i seçime götüren birçok iç ve dış neden var. Dışarıda okyanuslar aşan Sanchez'in içeride kaybetmesi 'derede boğulma vakası' olarak algılanacaktır. Zira kendisini dünya sahnesinde siyonist İsrail'e ve Trump'a karşı siyasi bir denge unsuru olarak konumlandıran Sanchez, İsrail'in Gazze soykırımını en üst perdeden eleştirdi. İsrail'e silah ambargosu getirdi.

Avrupa'da Filistin devletinin tanınması dalgasının bayraktarlığını yaptı. Çin ve Rusya ile ilişkilerinde Brüksel'den daha otonom bir tavır sergiledi. Trump'ın dayatmalarına karşı çıkarak NATO savunma harcamalarını artırmadı.

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New York Belediye Başkanıbaşta olmak üzere Amerikan soluyla çok iyi ilişkiler kurdu, İsrail ve ABD'nin İran savaşına karşı çıkarakBu tutumlarıylahaline gelen Sanchez'in yenilgisi Avrupa solunun krizini daha da derinleştirecektir.son anda ABD yanlısı adayı devirmesine benzer bir sonuç da çıkabilir.Çünkü Sanchez,benzer güçlü bir siyasi akıntının İspanya'da da olduğuna inanıyor. Genç lider umudunudiyerek açıklıyor.Fakat birçok analist aynı iyimserliğe sahip değil. Çünkübüyük firmalar ve sermayeye yön veren finans çevreleridestekliyor. Bu güç odakları sadece sermayeye yön vermiyor. Ülkenin gündemini değiştirenbu güçler yön veriyor.

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Örneğin İspanya'yı erken seçime sürükleyen skandal Sanchez'in New York'taDolayısıyladüğmeyeO günadlı kadın 70 yılı aşkın süredir ikamet ettiği evindenHastaneye kaldırılan yaşlı kadının bir hafta sonra ölmesi kitleleri ayaklandırdı.Konut krizinden önce 30 Temmuz'daİspanya toprağı Sebte'ye akın etmesi, hayat pahalılığı ile Sacnhez'in aile üyelerinin karıştığı yolsuzluklardan dolayıBu öfke, Abascal'in evden atılmasıyla tetiklendi vedönüştü. Ayrıca bu yıl yaşanan iki tren kazası da yönetime olan güveni derinden sarstı.Haliyle bugünkü sandık sonuçları her açıdanSonuçlar sadece içerideki güç odakları açısından değilda hayli önemli olacak.Zor görünse de umudumuz İspanya'da da biryaşanması veİspanyol halkının siyonist odakları sandığa gömmesidir.