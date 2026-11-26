4 Kasım'daki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin ezici zaferiyle sarsılan ABD'de şu sıralar en çok Başkan Donald Trump liderliğindeki Amerikan iç ve dış politikasının ne kadar değişebileceği konuşuluyor. Amerikan Kongresi'ndeki siyasi dengeler hemen değişse de ABD'nin küresel siyasetteki jeopolitik dengesinin çok daha ağır ve yavaş değiştiğini önceden vurgulamakta fayda var.

Her ne kadar iki parti arasında sosyal ve kültürel farklar dikkat çekse de iki kamp arasında esaslı bir ideolojik ayrımdan bahsetmek biraz safdillik olur. Sonuçta iki partide birbirine rakip görünen başkanlar son kertede Amerikan derin devletinin onlara vazettiği iç ve dış rotayı izlemek zorunda kalıyor.

Bu temel mercekten bakıldığında 2026 ara seçimlerinin Washington'un siyasi iç dengesinde bazı nüanslara yol açsa da Amerikan dış politikası üzerindeki etkileri öyle sanıldığı kadar derin olmayacaktır. Hâliyle kimse Trump'ın kalan iki yılında izlediği dış stratejiyi kenara koymasını beklememeli.

Çünkü ABD'nin maruz kaldığı hegemonik erozyona en iyi yanıtı veren bir paradigmaya sahip görünüyor Trump dış politikası.

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Bu stratejinin tek kusuruAmerikan dış politikası üzerindeki hâkimiyetini kırmakta hâlâ zorlanmasıdır. Fakat iyi gelişmeler de olmuyor değil.örneğin Kuzey Afrika, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz, Aden Körfezi, Ortadoğu, Körfez bölgesi, Kafkasya, Hazar havzası ile Orta Asya ve Güney Asya'daönceliyor.Bu bölgelerdeete kemiğe bürünmesi hayli çığır açıcıdır. Benzer bir yaklaşım Rusya ve Çin 'in hinterlandında da söz konusu.Dolayısıyla ABD farklı bölgelerdedevreye sokmuş durumda. ABD yeni küresel sistemden anladığı vizyonu 19 Kasım'da Putin, Şi ve Trump arasındakiÜç liderin ilan ettiği dört maddelik bildirge her açıdan Türkiye 'nin son yıllarda yüksek sesle dile getirdiği talepleri de gözeten bir yaklaşıma sahip. Bu yönüyleTürkiye'nin küresel zirvedekisahip bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.Zira daha öncemedya organlarının da manşetlerden duyurduğu gibi

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Bu konuda özellikle Atlantik'in diğer yakasındakibir konsensüs oluşmuş hâlde. Ayrıca İsrail de eski küresel güçlerin doldurmakta zorlandığı üç kıtadaki bazıfarkında.Hâsılı kelam. Böyle dönemlerde fanatik dogmalardan ziyadeulaşır. Bu nedenle böyle kritik geçiş dönemlerinde bütün aktörler ideolojik değil rasyonel davranmaya eğilimli olurlar.Bundan muaf olduğunu zannedenler kaybeder. Nitekimortada. Türkiye jeopolitik determinizmin gerektirdiği rasyonaliteyle davranıyor. Bu nedenleÇünkügeliştiriyoruz. Bu açıdan bakıncaOndan sonra göreve gelenler de bu stratejiyi daha fazla derinleştireceklerdir.Yani ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Rusya ve Çin ile ilişkiler daha da güçlenecektir. Zirayakın ve orta vadede daha da muhkem hâle gelecektir. Küresel gidişat da bunu gösteriyor zaten.