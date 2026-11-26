4 Kasım'daki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin ezici zaferiyle sarsılan ABD'de şu sıralar en çok Başkan Donald Trump liderliğindeki Amerikan iç ve dış politikasının ne kadar değişebileceği konuşuluyor. Amerikan Kongresi'ndeki siyasi dengeler hemen değişse de ABD'nin küresel siyasetteki jeopolitik dengesinin çok daha ağır ve yavaş değiştiğini önceden vurgulamakta fayda var.
Her ne kadar iki parti arasında sosyal ve kültürel farklar dikkat çekse de iki kamp arasında esaslı bir ideolojik ayrımdan bahsetmek biraz safdillik olur. Sonuçta iki partide birbirine rakip görünen başkanlar son kertede Amerikan derin devletinin onlara vazettiği iç ve dış rotayı izlemek zorunda kalıyor.
Bu temel mercekten bakıldığında 2026 ara seçimlerinin Washington'un siyasi iç dengesinde bazı nüanslara yol açsa da Amerikan dış politikası üzerindeki etkileri öyle sanıldığı kadar derin olmayacaktır. Hâliyle kimse Trump'ın kalan iki yılında izlediği dış stratejiyi kenara koymasını beklememeli.
Çünkü ABD'nin maruz kaldığı hegemonik erozyona en iyi yanıtı veren bir paradigmaya sahip görünüyor Trump dış politikası.
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Bu stratejinin tek kusuru neo-conların ve Siyonist-Evanjelik lobinin
Amerikan dış politikası üzerindeki hâkimiyetini kırmakta hâlâ zorlanmasıdır. Fakat iyi gelişmeler de olmuyor değil.
Gazze, İran ve Ukrayna'da hedeflerine ulaşamayan Amerikan yönetimi
örneğin Kuzey Afrika, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz, Aden Körfezi, Ortadoğu, Körfez
bölgesi, Kafkasya, Hazar havzası ile Orta Asya ve Güney Asya'da yükselen güç Türkiye ile uyumlu bir stratejiyi
önceliyor.
Bu bölgelerde İsrail'i frenleyen bir yaklaşımın
ete kemiğe bürünmesi hayli çığır açıcıdır. Benzer bir yaklaşım Rusya ve Çin
'in hinterlandında da söz konusu.
Dolayısıyla ABD farklı bölgelerde çok kutuplu küresel sistem anlayışını artık "de facto/fiili olarak"
devreye sokmuş durumda. ABD yeni küresel sistemden anladığı vizyonu 19 Kasım'da Putin, Şi ve Trump arasındaki üçlü Shenzhen zirvesinde resmen dünyaya ilan etti.
Üç liderin ilan ettiği dört maddelik bildirge her açıdan Türkiye
'nin son yıllarda yüksek sesle dile getirdiği talepleri de gözeten bir yaklaşıma sahip. Bu yönüyle masada olmasa bile
Türkiye'nin küresel zirvedeki dördüncü aktör olarak dikkat çeken bir belirleyiciliğe
sahip bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.
Zira daha önce Newsweek, The Economist ve Der Spiegel gibi
medya organlarının da manşetlerden duyurduğu gibi yeni küresel sistemi şekillendiren dört ana güçten biri de Türkiye.
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Bu konuda özellikle Atlantik'in diğer yakasındaki Avrupa kıtasında Türkiye'nin yeni gücüne dair
bir konsensüs oluşmuş hâlde. Ayrıca İsrail de eski küresel güçlerin doldurmakta zorlandığı üç kıtadaki bazı jeopolitik vakum alanlarında Türkiye'nin dikkat çeken yükselişinin
farkında.
Hâsılı kelam dünya ideolojik evreden jeopolitik evreye giriyor
. Böyle dönemlerde fanatik dogmalardan ziyade somut güce dayalı makul stratejiler başarıya
ulaşır. Bu nedenle böyle kritik geçiş dönemlerinde bütün aktörler ideolojik değil rasyonel davranmaya eğilimli olurlar.
Bundan muaf olduğunu zannedenler kaybeder. Nitekim ideolojik ve fanatik saplantılarından kurtulamayan İsrail ve Avrupa'nın hâli pürmelali
ortada. Türkiye jeopolitik determinizmin gerektirdiği rasyonaliteyle davranıyor. Bu nedenle bu dört aktör arasında fark yaratıyor.
Çünkü yeni küresel siyasetin rasyonel gramerine uygun stratejiler
geliştiriyoruz. Bu açıdan bakınca Trump kalan son iki yılında bu rasyonaliten ayrılmayacaktır.
Ondan sonra göreve gelenler de bu stratejiyi daha fazla derinleştireceklerdir.
Yani ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Rusya ve Çin ile ilişkiler daha da güçlenecektir. Zira Sayın Erdoğan'ın temellerini attığı yeni jeopolitik paradigma,
yakın ve orta vadede daha da muhkem hâle gelecektir. Küresel gidişat da bunu gösteriyor zaten.