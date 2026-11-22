Kuşku yok ki Avrupa krizde. Fakat bu krizin 1990'lardaki Afrika kriziyle mahiyet açısından farkı var. Yoksa Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'da da tıpkı Afrika ülkelerine yardıma koşan UNICEF paketlerini görürdük. Veya Avrupa kıtasındaki farklı ülkelerde U2'nun solisti Bono ve grubunun Afrika ülkelerindeki açlık, sefalet ve krizlere dikkat çektiği türden yardım konserleriyle karşılaşırdık.
Ya da en azından 'Save Darfur'da olduğu 'Save England', 'Save France', 'Save Germany' veya 'Save Italy' benzeri küresel destek kampanyaları başlardı. Fakat Avrupalı Z kuşağı öyle görünüyor ki dünyadan ve BM'den yardım beklemiyor. Kimsenin kendilerini kurtarmasını da istemiyorlar. İhtiyaçları da yok zaten.
Rahatsız olan Avrupalı öğrenciler, işçiler ve diğer toplum kesimleri aslında 'kurtarılmak' derdinde değil. Avrupalı halkların asıl hedefi siyasi yönetimlerinden 'kurtulmak'. Kurtarılmak ile kurtulmak... Batılı 'stand-upçı'ların sık sık ironisini yaptığı Afrika ile Avrupa'nın yaşadığı kriz arasındaki temel fark işte burada.
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Haliyle Avrupa genelinde giderek alevlenen kurtuluş mücadeleleri sadece öğrencilerle, gençlerle ve çalışan kesimlerle sınırlı kalmayacak dinamiklere sahip.
Nitekim Fransa'da ateşlenen öğrenci gösterileri
hızla kıta geneline yayıldı. Son olarak Fransa'dan isyan bayrağını devralan Almanya'nın Z kuşağı
sokaklardan çekilmiyor. İki hafta önce Berlin'de başlayan küçük çaplı ilk gösteriler artık ülke geneline yayılmış halde.
20 Kasım Cuma günü 'Z kuşağı kontrolü ele alıyor/Gen Z regelt- GZR'
adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla göstericiler Almanya genelinde 73 kentte sokağa çıktı.
Attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlar sadece eğitimle sınırlı değildi. Z kuşağı, toplumun her kesimini ilgilendiren taleplerde bulunuyor.
Başbakan Friedrich Merz'in istifasından zorunlu askerliğe,
sosyal harcamalardaki kesintilerden yükselen ırkçılığa, iklim politikalarından Filistin'e desteğe
kadar çok geniş taleplerini korkusuzca dile getiriyorlar. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular daha iyi eğitim, daha iyi sağlık hizmeti ve daha iyi yaşam; özetle daha iyi bir gelecek istiyor.
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Hükümetler için bu kitlesel protestoların önünü almak çok zor. Çünkü arkalarında başta aileleri ve yakınları olmak üzere işçiler de var toplumun diğer kesimlerinden çalışanlar da var.
Boşuna isyan bulaşıdır dememişler. Nitekim Almanya'daki protestolar Britanya'ya da sıçradı.
Cuma günü Britanya genelinde binlerce öğrenci dersleri boykot edip protesto amacıyla sokaklara döküldü.
"International Youth Strike/ Uluslararası Gençlik Grevi'
günü olarak adlandırılan 20 Kasım'da Londra King's College önünde toplanan gençler "Başkalarının savaşı için değil bizim geleceğimiz için savaşın"
pankartları taşıdı. Pankartları taşıyan öğrencilere Filistin bayrakları ve atkıları taşıyan diğer gençlerin eşlik etmesi dikkat çekiciydi. Zaten protestoların lokomotifliğini de Sosyalist Öğrenciler grubu, Ulusal Eğitim Sendikası ve bir dizi Filistin yanlısı aktivist gruplar
yapıyor.
Hasılı kelâm, Avrupa genelinde ortak hareket eden hükümetlere karşı
isyan eden gençler de akranlarıyla birlikte hareket
ediyor. Gidişat, enerji kriziyle birlikte Avrupa'daki ülkeleri ve hükümetleri çok sert bir kışın beklediğini
gösteriyor. Bakalım Avrupa bahara çıkabilecek mi? Çıksa da nasıl çıkacak?