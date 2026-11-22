Kuşku yok ki Avrupa krizde. Fakat bu krizin 1990'lardaki Afrika kriziyle mahiyet açısından farkı var. Yoksa Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'da da tıpkı Afrika ülkelerine yardıma koşan UNICEF paketlerini görürdük. Veya Avrupa kıtasındaki farklı ülkelerde U2'nun solisti Bono ve grubunun Afrika ülkelerindeki açlık, sefalet ve krizlere dikkat çektiği türden yardım konserleriyle karşılaşırdık.

Ya da en azından 'Save Darfur'da olduğu 'Save England', 'Save France', 'Save Germany' veya 'Save Italy' benzeri küresel destek kampanyaları başlardı. Fakat Avrupalı Z kuşağı öyle görünüyor ki dünyadan ve BM'den yardım beklemiyor. Kimsenin kendilerini kurtarmasını da istemiyorlar. İhtiyaçları da yok zaten.

Rahatsız olan Avrupalı öğrenciler, işçiler ve diğer toplum kesimleri aslında 'kurtarılmak' derdinde değil. Avrupalı halkların asıl hedefi siyasi yönetimlerinden 'kurtulmak'. Kurtarılmak ile kurtulmak... Batılı 'stand-upçı'ların sık sık ironisini yaptığı Afrika ile Avrupa'nın yaşadığı kriz arasındaki temel fark işte burada.

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Haliyle Avrupa genelinde giderek alevlenen kurtuluş mücadeleleri sadece öğrencilerle, gençlerle ve çalışan kesimlerle sınırlı kalmayacak dinamiklere sahip.Nitekimhızla kıta geneline yayıldı. Son olarak Fransa'dan isyan bayrağını devralansokaklardan çekilmiyor. İki hafta önce Berlin'de başlayan küçük çaplı ilk gösteriler artık ülke geneline yayılmış halde.20 Kasım Cuma günüadlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla göstericiler Almanya genelindeAttıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlar sadece eğitimle sınırlı değildi. Z kuşağı, toplumun her kesimini ilgilendiren taleplerde bulunuyor.Başbakansosyal harcamalardaki kesintilerden yükselen ırkçılığa, iklim politikalarındankadar çok geniş taleplerini korkusuzca dile getiriyorlar. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular daha iyi eğitim, daha iyi sağlık hizmeti ve daha iyi yaşam; özetle daha iyi bir gelecek istiyor.

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Hükümetler için bu kitlesel protestoların önünü almak çok zor. Çünkü arkalarında başta aileleri ve yakınları olmak üzere işçiler de var toplumun diğer kesimlerinden çalışanlar da var.Boşuna isyan bulaşıdır dememişler. NitekimCuma günü Britanya genelinde binlerce öğrenci dersleri boykot edip protesto amacıyla sokaklara döküldü.günü olarak adlandırılan 20 Kasım'da Londra King's College önünde toplananpankartları taşıdı. Pankartları taşıyan öğrencilere Filistin bayrakları ve atkıları taşıyan diğer gençlerin eşlik etmesi dikkat çekiciydi. Zaten protestoların lokomotifliğini deyapıyor.Hasılı kelâm, Avrupa genelindeisyan edenediyor. Gidişat, enerji kriziyle birlikte Avrupa'daki ülkeleri ve hükümetlerigösteriyor. Bakalım Avrupa bahara çıkabilecek mi? Çıksa da nasıl çıkacak?