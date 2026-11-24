Kafkasya'nın ve özellikle de Ermeni diasporasının tahakkümü altındaki Erivan'da siyasi hava kökten değişiyor. Diaspora endeksli maço kültürüne karşı ilk isyan Nikol Paşinyan liderliğinde 2018'deki renkli devrimle başlamıştı. Kadife Devrim'in ardından Başbakan seçilen Paşinyan, 2020'deki Karabağ Savaşı'nı kaybetmesine rağmen bir yıl sonraki 22 Haziran 2021 seçimlerinde oldukça yüksek olan yüzde 53.92 oyla yeniden hükümeti kurdu.
Bu sonuç komşularıyla normalleşmek isteyen Ermeni halkının da Avrupa, Rusya ve ABD'deki diasporik maçoluktan artık bıktığının resmiydi. Savaşı kaybetmesine ve diasporanın yoğun propagandasına rağmen Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeyi hep savundu.
Şimdi ise bir adım daha atarak hazırladığı anayasa taslağında Erivan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili toprak iddialarına yer veren maddeleri metinden çıkardı.
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Bir bakıma Erivan, Karabağ'ın Azerbaycan'a, Ağrı Dağı'nın ise Türkiye'ye ait olduğunu kabul ediyor
. Taslakta, Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan
Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler yer almıyor. Oysa şu anki anayasanın girişinde atıf yapılan Bağımsızlık Bildirgesi'nde Türkiye (Ağrı Dağı
) ve Azerbaycan (Karabağ) topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediliyor.
Ayrıca mevcut anayasanın 21. maddesinde
ülkenin bayrağı ile Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı tasvirlerinin
yer aldığı armaya ilişkin hükümler de değişecek. Yeni anayasadaki bir diğer özellik ise 1. maddeye 'laiklik' ilkesi eklenmesidir.
Yeni anayasa taslağında "Ermenistan Cumhuriyeti egemen, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" şeklinde tanımlanıyor. Bu hamleyle Paşinyan, diasporanın hâkim olduğu Ermeni Apostolik Kilisesi'nin
gücünü tırpanlayacak.
Kilise ile ilgili değişiklikler, 2025'te başlayan hükümet ve Kilise liderliği arasındaki çatışmanın ortasında gerçekleşiyor. Paşinyan ve hükümet üyeleri, Kilise liderliğini kurumu siyasallaştırmakla suçlayıp
reform çağrısında bulunuyordu.
Bu bağlamda yeni anayasada diasporadaki Ermeniler için kısıtlamalar
da dikkat çekiyor. Taslak, diasporanın istismar ettiği konulardan olan yurtdışında Ermeni dilini ve kültürel değerlerini destekleme çalışmalarından devleti artık muaf tutuyor.
Ayrıca diasporanın seçim sömürüsü de
kısıtlanıyor. Seçmenlerin sandıklardan önce bir yıl Ermenistan'da bulunmaları şart koşulacak.
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Paşinyan ayrıca vatandaşlık edinme
kurallarını da sıkılaştırıyor. Siyasi partiler için daha sıkı düzenlemeler
geliyor. Özellikle yabancı fonları
kullanma konusunda. Siyasi partilerin finansmanı bundan sonra sadece vatandaşlardan gelen bağışlarla ve kanunla öngörülen devlet bütçesi tahsisleriyle sınırlandırılıyor.
Böylece diasporanın parayla siyaseti dizayn etme dönemi kapanacak.
Sadece partiler için değil medya için de finansal şeffaflık düzenlemeleri hayata geçirilecek.
Paşinyan'ın bu hamlesine siyasi literatürde 'nation building/ulus inşası'
deniliyor. Çünkü uluslararası siyasette her yeni anayasa bir ulus ve millet sözleşmesi
olarak görülür.
Paşinyan da zaten bu özelliğin altını ısrarla çiziyor. Yeni anayasa ile sadece komşularla kalıcı barışa ulaşmayacaklarını; Ermeni halkının ayrıca diasporanın boyunduruğu altındaki devletine yeniden kavuşacağını
söylüyor. Alkışlar Paşinyan'a...