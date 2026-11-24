Kafkasya'nın ve özellikle de Ermeni diasporasının tahakkümü altındaki Erivan'da siyasi hava kökten değişiyor. Diaspora endeksli maço kültürüne karşı ilk isyan Nikol Paşinyan liderliğinde 2018'deki renkli devrimle başlamıştı. Kadife Devrim'in ardından Başbakan seçilen Paşinyan, 2020'deki Karabağ Savaşı'nı kaybetmesine rağmen bir yıl sonraki 22 Haziran 2021 seçimlerinde oldukça yüksek olan yüzde 53.92 oyla yeniden hükümeti kurdu.

Bu sonuç komşularıyla normalleşmek isteyen Ermeni halkının da Avrupa, Rusya ve ABD'deki diasporik maçoluktan artık bıktığının resmiydi. Savaşı kaybetmesine ve diasporanın yoğun propagandasına rağmen Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeyi hep savundu.

Şimdi ise bir adım daha atarak hazırladığı anayasa taslağında Erivan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili toprak iddialarına yer veren maddeleri metinden çıkardı.

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Bir bakıma Erivan,. Taslakta, Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler yer almıyor. Oysa şu anki anayasanın girişinde atıf yapılan Bağımsızlık Bildirgesi'nde Türkiye ( Ağrı Dağı ) ve Azerbaycan (Karabağ) topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediliyor.Ayrıcaülkenin bayrağı ileyer aldığı armaya ilişkin hükümler de değişecek. Yeni anayasadaki bir diğer özellik iseYeni anayasa taslağında "Ermenistan Cumhuriyeti egemen, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" şeklinde tanımlanıyor. Bu hamleyle Paşinyan, diasporanın hâkim olduğugücünü tırpanlayacak.Kilise ile ilgili değişiklikler, 2025'te başlayan hükümet ve Kilise liderliği arasındaki çatışmanın ortasında gerçekleşiyor. Paşinyan ve hükümet üyeleri,reform çağrısında bulunuyordu.Bu bağlamda yeni anayasadada dikkat çekiyor. Taslak, diasporanın istismar ettiği konulardan olan yurtdışında Ermeni dilini ve kültürel değerlerini destekleme çalışmalarındanAyrıca diasporanınkısıtlanıyor. Seçmenlerin sandıklardan önce bir yıl Ermenistan'da bulunmaları şart koşulacak.

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Paşinyan ayrıcakurallarını da sıkılaştırıyor.geliyor. Özelliklekullanma konusunda. Siyasi partilerin finansmanı bundan sonra sadece vatandaşlardan gelen bağışlarla ve kanunla öngörülen devlet bütçesi tahsisleriyle sınırlandırılıyor.BöyleceSadece partiler için değil medya için de finansal şeffaflık düzenlemeleri hayata geçirilecek.Paşinyan'ın bu hamlesine siyasi literatürdedeniliyor. Çünkü uluslararası siyasetteolarak görülür.Paşinyan da zaten bu özelliğin altını ısrarla çiziyor. Yeni anayasa ile sadece komşularla kalıcı barışa ulaşmayacaklarını; Ermeni halkının ayrıcasöylüyor. Alkışlar Paşinyan'a...