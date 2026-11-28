Dış politikada ezberleri bozan Türkiye her açıdan Osmanlı'nın 1517 yılındaki zaferlerine benzer bir süreçten geçiyor. Modern Türkiye bir bakıma Yavuz Sultan Selim'in 1516 ve 1517 yıllarındaki Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik fetihlerini aratmayan bir jeopolitik büyüme içinde. Yavuz'un Suriye ve Filistin'i ele geçirdiği 1516'daki Mercidâbık Zaferi ve Mısır'ı aldığı 1517'deki Ridâniye seferinin benzerlerini Türkiye de günümüzde gerçekleştiriyor.

Bu seferlerden sonra Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Suriye, Filistin, Hicaz ve Yemen Osmanlı'ya katılarak imparatorluğun nüfuz sahası Afrika Boynuzu'nun yer aldığı Hint Okyanusu'ndan Kuzey Afrika coğrafyasının en batısındaki Atlantik Okyanusu'na kadar genişledi.

Ayrıca Hilafet Osmanlı'ya geçti. Yavuz Sultan Selim, 'Hâdimü'l- Haremeyni'ş-Şerîfeyn/Mekke ve Medine'nin hizmetkârı' unvanını aldı.

Ekonomik olarak da Baharat Yolu'nun güzergâhı Osmanlı'nın denetimine geçti. Böylece Atlantik'ten Hint Okyanusu arasındaki hatta uzanan Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı'nın eline geçti. Hazine gelirleri büyük oranda arttı.

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Yeni Türkiye bir bakıma Osmanlı'nın bu tarihsel hamlelerini aynen hataya geçiriyor. Hem de çok benzer adımlarla. Türkiye debaşladı. Ardındangeldi. İki ülkede de Arap Baharı sonrası 2011'de iç savaşa sürüklenen birer kurbandı. Suriye 'de 2015 yılındakisonra şu beş kritik harekât yapıldı...(2017), Zeytin Dalı (2018), Barış Pınarı (2019), Bahar Kalkanı (2020) ve İdlib Operasyonu (2020). Emperyal oyunları bozan bu harekâtlar sonucu Suriye'deki tablo değişmeye başladı. En nihayetindeİdlib'de başlayanŞam'ın alınmasıyla zaferle sonuçlandı.Türkiye bu süreçte yine boş durmadı ve Ankara ile Libya 'nın batısındaki Trablus yönetimi arasındailişkin anlaşma imzalandı. Libya iç savaşında Halife Hafter güçlerinin Trablus'u kuşatması üzerine TBMM, Libya'ya asker gönderme tezkeresini 2 Ocak 2020'de onayladı.

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Türkiye faktörü Hafter'in Trablus'u almasını engelledi. Böylecestratejisi yerine Türkiye'nin izlediğistratejisi Suriye'den sonra Libya'da da başarıya ulaştı.20 Ekim 2026'da Hafter yönetimi, Türkiye ile Trablus hükümetinin 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı kabul etti. Peşinden Hafter ve üç oğlunun 25 Kasım'daki Ankara ziyareti geldi. Böylece 'tek Libya' projesi önündeki son engeller de aşıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıntarihlerindeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Trablus'u ziyaret etmesi de gündemde. Afrika zirvesi, Libya ve Suriye zaferleri ilebir arada düşündüğümüzde Türkiye'nin tıpkı 1500'lerdeki Osmanlı gibi Hint Okyanusu'ndan Afrika'nın batı kıyılarındaki Atlantik'e kadar etki alanını yeniden genişlettiğini görüyoruz.diyenlere inat jeopolitik büyümesini sürdüren Türkiye, Batı'nın emperyal oyunlarını bozarak başarılara imza atıyor.