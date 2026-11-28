Dış politikada ezberleri bozan Türkiye her açıdan Osmanlı'nın 1517 yılındaki zaferlerine benzer bir süreçten geçiyor. Modern Türkiye bir bakıma Yavuz Sultan Selim'in 1516 ve 1517 yıllarındaki Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik fetihlerini aratmayan bir jeopolitik büyüme içinde. Yavuz'un Suriye ve Filistin'i ele geçirdiği 1516'daki Mercidâbık Zaferi ve Mısır'ı aldığı 1517'deki Ridâniye seferinin benzerlerini Türkiye de günümüzde gerçekleştiriyor.
Bu seferlerden sonra Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Suriye, Filistin, Hicaz ve Yemen Osmanlı'ya katılarak imparatorluğun nüfuz sahası Afrika Boynuzu'nun yer aldığı Hint Okyanusu'ndan Kuzey Afrika coğrafyasının en batısındaki Atlantik Okyanusu'na kadar genişledi.
Ayrıca Hilafet Osmanlı'ya geçti. Yavuz Sultan Selim, 'Hâdimü'l- Haremeyni'ş-Şerîfeyn/Mekke ve Medine'nin hizmetkârı' unvanını aldı.
Ekonomik olarak da Baharat Yolu'nun güzergâhı Osmanlı'nın denetimine geçti. Böylece Atlantik'ten Hint Okyanusu arasındaki hatta uzanan Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı'nın eline geçti. Hazine gelirleri büyük oranda arttı.
***Yeni Türkiye bir bakıma Osmanlı'nın bu tarihsel hamlelerini aynen hataya geçiriyor. Hem de çok benzer adımlarla. Türkiye de ilk ciddi Ortadoğu hamlesine Suriye'den başladı. Ardından Libya açılımı geldi. İki ülkede de Arap Baharı sonrası 2011'de iç savaşa sürüklenen birer kurbandı.
***Türkiye faktörü Hafter'in Trablus'u almasını engelledi. Böylece emperyal aktörlerin parçalayıcı 'güç dağılımı" stratejisi yerine Türkiye'nin izlediği 'güç birleşimi' stratejisi Suriye'den sonra Libya'da da başarıya ulaştı.