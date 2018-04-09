OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

SABAH Gazetesi'nin beşinci 'iller buluşması' kapsamında Marmara'nın incisi Balıkesir için yola revan olduğumuzda gün yeni ağarmıştı. Balıkesir'e ulaştığımızda 'Zeytin memleketine hoş geldiniz…' yazısı ile karşılandık.

Edremit Koca Seyit Havalimanı Balıkesir arası bir saatlik yolculuk boyunca yeşilin tüm tonlarını içimize hapsediyoruz.

Her yer uçsuz bucaksız yeşil denizi… Uyanmak istemeyeceğiniz kadar hayal kurabilirsiniz.

Balıkesir tarihi zenginliği bakımından da kadim bir kent… Ulaşım noktasında tüm aksların buluştuğu önemli bir kavşak… Yıldızı parlayan şehirlerimizden… İller arası ekonomik büyüklüğü bakımından 16. sırada yer alıyor. Hedef ilk 10… Tarım, sanayi ve turizm kentin lokomotifi… Nereye kafanızı çevirseniz zeytin ağacı ile göz göze geliyorsunuz.

Hak ettiği yere ulaşamamanın verdiği sancıyı fırsata çevirmiş… İki üniversiteyle öğrenci kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bilim toplumu olmak için geleceği şekillendirmek isteyen Balıkesir huzurlu bir şehir… Yaşadığınızı fark edersiniz Balıkesir'de… Mutlu insanlar şehrinde yüzler gülüyor. Bir milyon 200 bin nüfusun yalnızca 300 bini Balıkesir merkezde yaşıyor.

Tarihi, kültürü, doğası, mutfağı ile 'İşte tam yaşayacağım yer' diyebileceğiniz bir kent Balıkesir… Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Balıkesir aşığı… Balıkesir'deki yaşanmışlıkların hepsini kaleme dökmek zor… Yazmak bir yere kadar. Balıkesir gidilip görülmesi ve yaşanılması gereken bir yer...

Gitmediyseniz gidin. Görün ve yaşanmışlık heybenize mutluluk doldurun… Ben öyle yaptım.