OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Kış olmadı sıradaki gelsin… Bahar en sevdiğim mevsim. Bu yıl geçmiş yıllara oranla erken çaldı kapımızı. Gelmekle gelmemek arasında gidip gelen kış yerini bahara bırakıyor.

Bakmayın 'kış'a… Cemreler tek tek düştü, görmesekte, duymasakta doğa gerçeği… Seviyorum diyebilmenin en güzel yanı bahar… Erguvanlara bayılıyorum.

Güller, leylaklar, yaseminler… Rengârenk… Doğanın canlanmasına her yıl farklı duygularla tanıklık etmek bambaşka bir duygu. Hayatı seviyorum… Hem de en renklisinden. Rengârenk olsun bahar gibi.

Mutluluk tarifinin en kısa yapıldığı mevsim bahar… Aman ya her hafta işler güçler, siyaset, şehir, yaşanmışlıklar. Bu haftada böyle olsun… Renkli hayata dair renkli sohbet… Hafta bitmeye yüz tutmuş, işler nadasa bırakılmış, telefonlar hazır çalmazken, gelen giden ortalıktan çekilmiş yeni bir sayfa açıp temizinden yazmalı… Kuş cıvıltıları arasında zindelik veren bir rüzgâr eşliğinde yükseliyor güneş masmavi gökyüzünde...

Ankara her mevsim bir başka güzel… Ama 'bahar'ı bir başka güzel… Yeşili, mavisi, grisi ile renklerin cümbüşüne tanıklık etmektir Ankara… Biraz umut biraz heyecanla dolup taşıyorum, yüreğim tatlı şarkılar mırıldıyor.

Yepyeni bir güne başlamanın sevinci ışıldıyor gözlerimde...

Yeniden doğmuş gibi, her şeye sıfırdan başlar gibi, meraklı, hevesli ve istekliyim.

Günleri bırak bahar, yaz, sonbahar, kış derken yıllar gelip geçmiş işte… Dağına taşına mavisine yeşiline kurban olduğum Türkiye'm… Her karamsarlığa bir umuttur bahar, tıpkı Türkiye gibi…