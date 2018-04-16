OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Yaşanmışlık heybemizi doldurmak üzere yola revan olma vakti geldiğinde ilk buluşmayı gazetemiz yazarı Yavuz Donat ağabeyle gerçekleştiriyorum. Ardından programımızın daimi ismi Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Hüseyin Yayman ile buluşuyoruz. Uçuş rotamız kültür ve lezzet diyarı Gaziantep…

SABAH Gazetesi'nin altıncı 'şehir buluşması' kapsamında uçaktan iner inmez ilk durağımız Hasan Kalyoncu Üniversitesi…

Çağdaş ve modern bir üniversite… Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Fazlası bile var… Kampusunda golf sahası bulunduran ilk ve tek üniversite… Eğitim kadrosu, çalışanı ve öğrencisiyle tebessüm eden bir eğitim kurumu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi fiziki mekânlarıyla da Gaziantep'in ve ülkemizin gururu olmuş. İnsanın yeniden öğrenci olası geldiği anları yaşadık…



Kültürün, sanayinin, ticaretin, tarımın, eğitimin ve gönlü zengin insanlarımızın başkenti… Tarım, sanayi, turizm ve gastronomi Gaziantep kalkınmasında lokomotif. Bir tek örnek vereyim; Dünya halı üretiminin yüzde 70'ini üretiyor. Gaziantep başlı başına tez konusu…

179 ülkeye ihraç yapıyor. 500 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.



2023'e en yakın şehir Gaziantep. Hanlar, hamamlar, müzeler… Türkiye'ye yeni bir kalkınma modeli getiriyor. Daha niceleri… Türkiye'yi mayalayan kurucu ve kadim bir kent Gaziantep… Türkiye'nin daha çok bu model kentlere ihtiyacı var.



Bir öyküsü var Antep'in… Gidip, görülüp, yaşanası… Zeugma Müzesi'ni görmek, lezzetlerini tatmak için bile gelinir Antep'e… Dünyadaki en eski şehirler sıralamasında 8. Antep… Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, mücadele, azim ve yaşama tutunanların kenti sizi bekliyor…



Yeni Türkiye'nin yolu Gaziantep'ten geçiyor.