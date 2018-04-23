OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Sabah Gazetesi 'İl buluşmaları' kapsamında 7'nci durağımız Sakarya'dayız… Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile iki gün tabiri yerindeyse kenti arşınladık.

Sakarya depreminin üzerinden 19 yıl geçti. 'Orada kimse var mı?…' seslerinin yükseldiği kent küllerinden yeniden doğmuş. Özellikle Serdivan ilçesi modern ve çağdaş yapılarla 'model kent'e örnek teşkil ediyor…

Sakarya'nın modern yüzü Serdivan… Birinci derece deprem bölgesi olan Sakarya'da dönüşüme tanıklık ettik. Kimlikli, karakterli ve vizyonel bir kent Sakarya… Dengeli ve kurallı büyümüş. Kent ve mutluluk içi içe iki ayrı kavram olmaktan çıkmış. Mutlu insanların yaşadığı Sakarya'da yüzler gülüyor. Samimi, içten ve cömert insanların yaşadığı coğrafya…

Dünyanın dört bir yanına açılan tüm ulaşım aksı ile iş hayatının tercih ettiği bir kent… Dev yatırımların yeni adresi olarak günümüze damgasını vuruyor.

Doğa, tarih, kültür ve sanayi ile büyüme trendini sürdürüyor. Karadeniz yemekleri damak tadına hakim…

Kronik şehir sorunları yaşamıyor. Musluktan su içebilme mutluluğu yaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlerin çok üstünde… Paketlenmiş sudan daha kaliteli musluk suyuna sahip.

Sakarya tüm doğal zenginlikleriyle nefes alabileceğiniz mükemmeliyete sahip. Kısa süreli nefes almak istediğinizde Sakarya çat kapı gelinebilecek yakınlıkta. Bölgede yaşayan Abhaz kökenlilerin yemek kültürü de Sakarya'nın damak tadına zenginlik kazandırmış.

Her bir yeni 'İl buluşmamız' Türkiye'mizin iş, aş, eğitim, yaşam, insan, kültür ve fırsatlar zenginliklerini tanıma şansı veriyor.

Sakarya bir adım ötemizde sizi bekliyor…