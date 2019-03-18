OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Türkiye 7.2 şiddetinde 'senet' depremiyle güne uyandığında habere SABAH gazetesi imzasını çoktan atmıştı… Bu haberi küçümsemek, ötelemek, öteleştirmek kimseye bir şey kazandırmaz.

Ortada gerçeğin çok ötesinde yaşanmışlıklar var.

Yargı kararı var… Sahte senetle 600 bin dolar tahsile etmeye kalkışmak var.

Haktan hukuktan bahsedip yönetime talip olamazsınız… Ortaya belgeleri ile dökülen yaşanmışlıkları haberleştiren kurumu ve zatıâlimi suçlayamazsınız. Yok, öyle yağma… Elinizdeki kiri temizlemeden üzerime gelemezsin.

Cevapsız bıraktığınız her soru karşılığını bulmadığı sürece hafızalarda aklanamazsın. İnkâr ederek gerçekler örtülemez… Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak… Belgeler ortada… Yargı kararı net ve açık… İnkâr etmek en kolayı...

Belgeler her türünden ortaya dökülmüş durumda. Gazeteci olarak toplumu aydınlatma görevimi yerine getirdim. Yalana sarılmadım… Gerçekleri çarpıtmadım… Belgeleriyle, yargı kararıyla ortada duran bir ilişkiyi haberleştirdik.

Haberimizin arkasındayız… Haberi elinin tersiyle öteleyenlerin kıskançlıklarını anlayabiliyorum… Aylardır konuşuluyor olması haberimizi 'küçültmez'… Haberin yankısı gündemde ne kadar yer aldığınla eş değerdir… Bu dosya daha çok su kaldırır…