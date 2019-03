OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Mahalli seçimlerin yaklaştığı şu günlerde hafızamızı en çok meşgul eden konuların başında geliyor… Şehrin emin kişisi. Peki, şehirlerimizi teslim edeceğimiz emin kişiler kimler?

Şehrin Eminini yani belediye başkanını konuşmak, yazmak, nasıl olması gerektiğini düşünmek, ilmi veya tecrübe olarak yorumlamak, en emin insanı seçmek için gerekli her türlü tedbiri almak bu şehirde yaşayan her insanın hakkıdır… O halde emin kimdir. Nedir?

Öncelikle kelime anlamına bakalım.

Istılahta-lügatte 'inanılan, güvenilen, korkulmayacak, sağlam, kendisine inanılabilen, emanet olunan' şeklinde özetliyor.

Şimdi hakkında yolsuzluk, sahtecilik gibi iki temel iddia veya mahkeme kararı olan kişi için şehrin emin kişisi diyebilir miyiz?

Bir senedinizi emanete bırakamayacağınız kişiye yaşadığınız şehri nasıl emanet edeceksiniz? Bireysel kararlarımızda 'kılı kırk yarıp' her türlü sorgulamayı yaptığımız hassas davrandığımız malum… Neden aynı hassasiyeti ve sorgulamayı yaşadığımız kentin anahtarını teslim edeceğimiz kişiye ilişkin yapmayız?

Toplumsal yaşamın sorumlulukları daha fazla… Bu sorumluluğu taşıyacak kişinin güvenilirliğini, samimiyetini sorgulamamız gerekmiyor mu?

Biz sorguladığımız için neden sorgulanıyoruz?

Birlikte yaşadığımız bu kenti kimin yöneteceğini, vizyonunu, birikimini, projelerini, güvenilirliğini sorgulamak bireysel hakkımız.