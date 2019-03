OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Davasının şuurunda... İnançlı...

Sosyal belediyecilik adı altında yapılan klasik hizmetlerin ardına sığınmayan başkan hayal ediyorum.

İnsanları 'hayalleri' hayatta tutar.

Birlikte hayal edelim...

Yaptıklarından dolayı övgü beklemeyen...

Kendini övmeyen. Halkın ve hakkın rızasını gözeten... Allah'ın rızasını gaye edinen...

Bu makamdaki en ulvi düşüncenin ve ücretin bu olduğuna inanan...

Rabbine şükreden.

Halka hizmetleriyle teşekkür eden... Hakkın izni ve halkında vesilesiyle makamda oturduğunu bilen. Her şeyi kendinden bilmeyen...

İstişare eden. Ortak aklı hâkim kılan...

Rabbinden hataları, kusurları, söz verip yapamadığı bütün hizmetlerden dolayı, mağfiret dileyen... İnsanlara vefa gösteren...

Sadakat gösteren, şımarmayan, kızarak sırt dönmeyen... Yüz ekşitmeyen.

Halka buuz etmeyen, kininden dolayı zulmetmeyen... Halka birlik ve beraberliği yani tevhit şuurunu aşılayan başkan hayal ediyorum.

Hayallerimdeki başkan tevazuuyla yürür, insanların içinde rahatlıkla dolaşır. Halktan kaçmaz, saklanmaz.

Manevi sorumluluğun vebalinin büyük olduğunu bilir, bundan korkar. Örnek olur...

Görenleri duyanları şaşırttığı gibi kendine de hayran bırakır. Hizmetleri yaparken insanların gönüllerini kazanmak suretiyle yapar. İnsanların memnuniyetini kazanır.

Belediye başkanı vatandaşının taleplerine dikkat kesilir refah düzeyini artırmak için çalışır.

İnsanlara karşı nefsinde adil olur...

Her şeyi hükümetten ve iller bankasından beklemez... Sadece durumu idare eden, güzel kıyafetler giyen, lüks makam aracına binen olmaz...

İşçilerinin arasında elleri nasırlaşmayan, aynı çileyi çekmeyen, yüzü gülmeyen, Hz. Ömer'in adaletinden sürekli dem vurup ama bir türlü seçimlerden sonra ortalıklarda görünmeyen, insanların içinde dolaşmayan gönüllerden de uzaklaşır...

Bir belediye başkanı halkın istikbalini değil de bir sonraki gelecek siyasi istikbalini düşünüyorsa, insanlardan uzak ve ego sahibidir...

İnsanların rızasında Hakkın rızası saklıdır. 'Dava Şuuru'ndan uzaklaşıp 'siyaset yaptığını' iddia ediyorsa onun 'gönüllere girme' çabası hiç olmamıştır.