OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

'Yeni yıl yeni umutlarla gelsin' demiştik. Güzel dileklerde bulunmuştuk. Öyle şeyler yaşadık ki… Bir yılda yaşayacağımız tüm olayları bir aya sığdırdık. O kadar üst üste geldi ki… Bedenimiz yorgun düştü. Göz pınarlarımız kurudu. Gündeme ilişkin bir gazeteci dostumla sohbet ediyoruz. Konu başlıkları; depremler, çığ felaketi, uçak kazası, virüs, İdlib… Çevremizde olup bitenleri yorumlarken bir tespitini paylaştı… 'Tüm bunları unutturacak yeni yıl varsa onu bekliyorum' dedim. Sonra ekledi… 'Abi seninle bir hikâye paylaşacağım' dedi… Dinledim… Aktarıyorum;

Baba: Benim seçtiğim bir kızla evlenmeni istiyorum.

Oğul: Hayır!

Baba: Kız Bill Gates'in kızı.

Oğul: O zaman tamam.

- Baba Bill Gates'e gider:

Baba: Kızını oğlumla evlendirmek istiyorum.

Bill Gates: Hayır.

Baba: Ama oğlum Dünya Bankası'nın CEO'su

Bill Gates: O zaman tamam.

-Baba Dünya Bankası'nın başkanına gider:

Baba: Oğlumu CEO yap!

Başkan: Hayır.

Baba: Ama oğlum Bill Gates'in damadı…

Başkan: O zaman tamam.

Bu fıkra, iş bitirici olabilmek ve harika pazarlama tekniği olarak kullanılabilir. Farklı olaylar için ilham alabilirsiniz… Yaşamıyor değiliz. Hemen hepimizin hayatında bu hikâyeye benzer yaşanmışlık vardır.

Uyandığınızda geç olmaması dileği ile…