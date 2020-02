OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Bizim mesleğin en keyifli yeridir muhabirlik… İnsana dokunursunuz. Olayların, yaşanmışlıkların içindesinizdir. Tarihe tanıklık edersiniz. Otuz yılı aşkın meslek hayatımda gıpta ile izlediğim onlarca yaşanmışlığa tanıklık ettim.

'Bir gün bizde de olur mu?' diye sorguladıklarım da oldu. Tarihin yapraklarına yılların geleceğe hükmettiği zaman diliminde hayallerin gerçeğe dönüştüğünü de gördüm. 1980'li yıllar… Düzce'de muhabirlik yapıyorum. Haber nerede ben oradayım. Önemli haberlere imza atıyorum. O dönemler her haber atlatma… Ne haber bitiyor ne de atlatma. Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri Bolu Dağı… Tek şerit… Kar yağdı 'Bolu Dağı trafiğe kapandı…' Herhangi bir kaza sonrası yine saatlerce Bolu Dağı geçit vermiyordu. Bu kadar araç yoğunluğu da yok… Ülkenin başkenti ile İstanbul'u bir birine bağlayan en önemli geçiş noktası. Bakanlar Ankara-İstanbul arasında seyahat ederken mutlaka Bolu Dağı Polis evinde mola verirdi.

Söyleyecekler her şey yarın gazetelerimizde yer alırdı. Bunun gibi birçok hatıra ve yaşanmışlığı kaleme almak mümkün. Ama benim altını çizmek istediğim konu trafik kazalarına ilişkin.

Bolu Dağı'nda kazasız gün olmazdı. Çok önemli otobüs kazalarına da tanıklık ettik o dönem. Kazalara karışan yabancı plakalı araç olursa mutlaka detaylarına bakardık. Yine bir kaza takibinde Alman plakalı bir aracın kazaya karıştığını öğrendim. Yaralılar Düzce Devlet Hastanesi'nde… Almanlarla görüşmeye gittiğimde ambulanslar yaralıları İstanbul Atatürk Havalimanı'na götürüyordu. Ne? Nerede? Ve birçok sorunun cevabı… Almanya yaralılarını almak için Türkiye'ye ambulans uçak göndermişti. Genç bir muhabirim… İlk kez ambulans uçağı o yıllar duymuştum. Tepkimiz… 'Vay be' oluyor… Bizim memlekette normal ambulans bulamadığımız yıllar…

Hayal gibiydi… Bugün ambulans uçaklarımız, ambulans helikopterlerimiz var… O gün anlatılsa inanması güçtü. Bugün hayalin ötesinde... Büyük devlet olmak vatandaşına sahip çıkmaktan geçiyor. 'Her nerede bir Türk yaşıyorsa Tercüman orada…' bu bir gazetenin mottosuydu…

Günümüz Türkiye'sinde nerede bir Türk yaşıyorsa Türkiye orada… Çin'den başarılı bir operasyon ile getirilen vatandaşlarımız bir hayalin ta gerçeği…