OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Elazığ'dan deprem haberini aldığımızda akşam yemeğindeydik...

Lokmalar boğazımızda düğümlendi. Yutkunmakla yutkunmamak arasında hüzün masaya çöktü.

Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey ve Yavuz Donat abiyle...

Her birimiz bir yerlere ulaşma telaşı ile masayı dağıttık. Devlet refleksini çok hızlı gösterdi. Afet olur olmaz devlet bütün ağırlığını hissettirdi. Üç bakan aynı saatlerde işinin başındaydı.

Arama kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı... Kimse aç açık bırakılmadı...

Ve tüm gelişmeler an be an yetkili ağızlardan kamuoyuna bilgi verildi.

Geçmişte yaşanan Düzce, Kocaeli depremlerinde tecrübe edilmişlik kendini ortaya koydu. Çoklu noktalarda yıkım olmasına rağmen AFAD koordinasyonu çok iyi sürdürdü...

Gün ağardığında bölgede yaşananlar netleşmeye başladı. 'Kimse yok mu?' sözleri bir kez daha kulaklarımızı çınlattı... İşte o soruya verilen cevaplar depreme damgasını vurdu.

Kaybettiklerimiz, yaralılarımız, kurtarılmayı bekleyen canlar... Küçük bir umudun dahi olduğu her bloğun altına el uzatıldı. Göçük altından gelen sese umut olan Azize... Enkaz altındaki Azize...

Bir Türk Kızı...

Onu uyanık tutup kurtarmaya çalışan görevli kızımız ise Kürt...UMKE Gönüllüsü Emine Kuştepe.

Bir bedende iki dil, iki can gibiyiz.

Kader okyanusunda inci, mercan gibiyiz... 'Azize... Azize...' dedikçe kulaklarımıza nakşetti kurtarma çalışmasının çabasını... Komşunun kızına Azize başka canlara da umut oldu...

Kurtarma görevlisi; Azize bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu an annesi sensin. Sen daha güçlü olacaksın...

Bu telefon görüşmesi kurtarma çabasının azmini ortaya koyduğu kadar içeriği de anlamlıdır.

Azize'yi 17 saat sonra enkazdan çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri Ömer İpek ve orada çalışan tüm çalışanları canı gönülden tebrik ederim.

Acının dili hep aynı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi ziyaretinde ortaya çıkan gözyaşı da ortak... Devlet millet el ele... Deprem gerçeğini unutmayalım.

Geçmiş olsun Türkiyem...

Acıyı paylaştık... Kenetlendik; tek yürek olduk. Hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara acil şifa dilerim.

Ellerinde telefon saçma twetler yazmaktan başka bir şeye yaramayanlar yine başrolde yerlerini aldı. Onlar adına utanıyorum.

'Sakın uyumayın Azize...' uyarısını unutmayalım.

Değerli meslektaşım Hacı Yakışıklı'nın şu cümleleri işin özeti;

Enkazdan çıkmadan evvel çocuğumu çıkarın diyenler, Enkazdan çıkmadan evvel bana başörtü verin diyenler, Enkazdan çıkmadan namazını edâ edenler!.. Kimse talimat vermediği halde 81 ilden yola çıkan yardım konvoyları!

Devlet Başkanı'nın enkaz dibine kadar gitmesi! BÜYÜKSÜN TÜRKİYE...