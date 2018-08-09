ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Baş baron PKK'nın ölüme gönderdiği Suriyeli Kürt çocukların anne ve babasını dolar vererek kandırıyor.

ABD, Hatay ve Gaziantep'te konuşlandırdığı sözde insani yardım kuruluşları aracılığıyla da PKK'lıları maaşa bağlamıştı.

Hesabı başkaydı.

Boşuna vermedi bu paraları.

Burseya Dağı'ndaki tünel ve korunganlar ABD'nin gönderdiği o milyarlarla yapıldı.

Burnumuzun dibindeki tünelleri herhalde turistik amaçlı inşa etmediler.

Zeytin Dalı Operasyonuna karşı çıkan CHP'nin başı tünellerin niye yapıldığını hiç sorguladı mı?

Bu mevzilerin hangi amaçla yapıldığını öğrendi mi?

Belli ki Hatay'dan başlayacak bir işgal hareketi içindi bunlar.

Amerika, Suriye'nin kuzeyine hakim olmak, büyük İsrail devletini kurmak istiyor.

Şimdi de bu paraları tahsil etmek istiyor.

Solcu kaşarlar bunu anladı mı?

Yoksa gözleri yine kapalı mı?

Batının ve ABD'nin planlarını Erdoğan bozdu…

Önce Fırat Kalkan'ı ardından Zeytin Dalı harekatını gerçekleştirdi.

ABD'nin TIR'lar dolusu silah verdiği YPG/PKK Afrin'den büyük zayiatla ayrıldı…

ABD, PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelere ayda 300 dolar vererek susturuyor.

BM ve HRW raporlarına göre PKK sadece 2017 yılında 224 çocuğu ateşe attı.

Bu 'bilinen.' Bunlardan 72'si kız çocuğu.

Kandil'deki PKK yöneticisi sapık Duran Kalkan'ın arayıp da bulamadığı 72 çocuk!

PKK çocuk, bebek demeden her türlü katliama devam ediyor.

BATI dünyası da seyrediyor…

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Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi, YPG/PKK'nın savaşçı (!) yapmak üzere çocukları zorla silah altına alıp ölüme gönderdiğini raporladı.

Modern dünyanın seyrettiğini de...

Batı, menfaatlerine hizmet eden PKK'nın işlediği bu insanlık suçunu bilerek görmezden geliyor.

PKK çocukları ailelerinden zorla koparıp çatışmalara gönderiyor.

Anne ve babalar aylardır çocuklarından haber alamıyor.

Nerede olduklarını bile bilmiyorlar.

Bir savaş suçu olan bu durumu ABD'de, Batı da sadece seyrediyor.

16 yaşındaki kızının silah altına alınması karşılığında 300 dolar aylık bağlanan bir anne altı aydır kızıyla irtibat kuramadığını ifade etti.

YPG ve YPJ'nin (kadınlar birimi) 2017 yılında 224 çocuğu zorla silah altına aldı.

Bu, bir önceki yılın beş katı yani.

Savaşacak eleman bulamayan PKK çocuk kaçırmaya da başlamış.

İnanılırlığını yitiren örgüt bu şekilde eleman ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "15 yaşın altındaki çocukların silah altına alınmasının savaş suçu" olduğunu söylüyor.

Son bir yılda YPG tarafından silahlandırılan çocuklarda rahatsız edici bir artış var.

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Çocukları ölüme sürmekte tereddüt etmeyen kanlı terör örgütü, Yüksekova'da geçen hafta katlettiği Bedirhan bebek ve annesi gibi sivil, kadın ve çocuk demeden öldürüyor.

PKK bebekleri öldüren katil bir örgüttür.

Bilebildiklerimiz bunlar.

Ya bilmediklerimiz.

YPG/PKK'nın kirli yüzünde çocuk istismarı başka yollarla da sürüyor.

Mesela 15 yaşından küçük çocuklar kalkan olarak kullanılıyor.

Yine çocukları kundaklama, keşif ve istihbarat gibi eylemlerde de kullanıyorlar.

PKK çatışmalarda çocukları ön saflara sürerek canlı kalkan yapıyor.

Terör kamplarında 12 yaşından küçük çocuklar cinsel tacize uğruyor.

Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi ahlaksızların küçük çocuklarla alem yaptıkları istihbarat kayıtlarına geçti bile.

Maalesef batı bunları da görmüyor.