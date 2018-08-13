ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

"Papazı saat 18.00'e kadar göndereceksiniz!"

Böyle emretti Trump.

Bizi besleme sandı sarı it!

Türkleri hiç tanımadığı belli; ama Reis ağzının payını iyi verdi.

Neyse...

Karşı karşıya olduğumuz mesele 'Casus papaz' meselesi değil.

Mesele daha derin.

Hem Papaz Brunson'un casusluk faaliyetlerini bize ABD sızdırdı.

Papazı bize ihbar eden ve yakalatan Amerika'dır.

Amerika bu, sağ gösterip sol vurur.

Hesabına akıl sır ermez!

Aslında papaz mapaz hikâye.

ABD bizden sarı öküzü istiyor.

Hikâyeyi bilirsiniz...

Yarım kalan darbeyi papaz bahanesiyle tamamlamak istiyorlar.

Belki de onu Türkiye'yi NATO'dan atma bahanesi yapacaklar.

Kim bilir?

Meseleye dolar gözüyle bakanlara; "Verseydik papazı artmasaydı dolar" dedirten de Amerika'dır.

Trump, CIA'ye kurdurduğu FETÖ'nün yapamadığını yapmaya kalktı.

Dolarla milleti domine ederek, hizaya getirmek, Reis'e de diz çöktürmek istiyorlar.

Bu oyunu görmeliyiz!

Çünkü aramızda ederi bir dolar olmayan FETÖ'cüler gibi kendini dolara satan hainler var!

***

Mesele başka!

Mesele:

S-400 füze alımıdır,

Türk-Rus, Türk-Çin yakınlaşmasıdır,

Rusya'ya verilen nükleer santral ihalesidir…

ABD'nin Cenevre konferansına alternatif olan Astana, Soçi ve İstanbul konferanslarıdır.

Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak için, İran ve Rusya ile işbirliği yapmasıdır.

Belki de Kudüs konusunda, Türkiye'nin liderliğinde İslam dünyasının Trump'a attığı Osmanlı tokadıdır.

Sinop'ta yapılacak olan ikinci nükleer santral işinin Japonya'ya verilmesidir,

Belki Trakya'da yapılacak üçüncü nükleer santral ihalesinin de Çin'e verileceğinin açıklanmasıdır,

İran'a karşı ABD tarafından başlatılan ambargo ve yaptırımlara Türkiye'nin karşı çıkmasıdır...

Bu delinin tehditlerine pabuç bırakamayız...

Bırakırsak daha büyük dalgalarla boğuşmak durumunda kalırız.

***

Direnmeliyiz!

Sonuç ne olursa olsun direnmeliyiz!

BM ve NATO'ya girdiğimizden bu yana yapılan çalışma, alınan bütün kararlarda ABD'nin kuyruğuna takılan eski Türkiye yok!

Artık olmayacak da!

Çünkü ABD'nin değil, milletimizin çıkarı esas alınacak!

Her şeye evet diyen Türkiye mazide kaldı!

Bulunduğu coğrafi alana hapsedilmek istenen Türkiye, davasında yerden göğe kadar haklıdır!

Reisimiz de doğru yoldadır!

***

Tezgâhın başındaki Trump manyağı, attığı twitle kendini deşifre etti zaten.

Amerikan halkı uykudayken, Türkiye'ye yönelik yeni ekonomik yaptırım kararını açıklaması operasyonun ABD tarafından yürütüldüğünün ispatıdır.

Hem değil rahibi vermek havadan kuş tutsak niyetleri değişmez ki!

Örneğin;

-PKK ile mücadeleyi bıraksak!

-Fetullah Gülen'i istemekten vazgeçsek!

-İhraç edilen FETÖ'cüleri işlerine döndürsek!

-Cezaevlerindeki FETÖ'cü ve PKK'lıları salıversek!

-Kendi helikopterimizi ve İHA'mızı yapmaktan vazgeçsek!

-Kanal İstanbul'u yapmasak!

-Üçüncü havalimanını kapatsak!

-Suriye'den çıksak!

-Türkiye'nin bölünmesine ses çıkarmasak!

-Rusya'dan da S-400 almasak!

-Çin ile ekonomik ilişki kurmasak!

-Akdeniz'de kendimizin olan doğalgazı çıkarmasak!

-Söz dinlesek!

-Boyun eğsek!

-'Emredersiniz' desek!

Yani 16 yıl öncesinin Kemal Derviş'li yıllarına dönsek de bir şey değişmez.

Mirgün Cabas ruhsuzunun, "Doların düşmesini istiyorsanız papazı bıraktığınız gün Osman Kavala'yı, Enis Berberoğlu'nu, Selahattin Demirtaş'ı ve diğerlerini de bırakın" talebini yerine getirsek bile...

Çünkü mesele yarım kalan işgali tamamlama meselesidir.

Görmediniz mi ABD'li FOX TV'nin, Fatih Portakal ve Doğan Şentürk aracılığıyla yaptığı yıkıcı yayınlarını.

Bu kafa 24 Haziran seçimlerinde PKK'lı oldu.

Darbe gecesi de Reis düşsün diye FETÖ'cü olmuşlardı.

Şimdi de dolar üzerinden ABD maşası oldular.

Unutmayın!

Mesele papaz meselesi değil vatan meselesidir.

Bağımsızlığımızdır!

Söz konusu olan Türkiye'dir, özgürlüğümüzdür!

Gidecek başka yerimiz yoktur bizim!

Esaret ise bu milletin lügatından çıkmıştır!