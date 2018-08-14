ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Uyanık Trump bir taşla iki kuş vurmanın peşinde!

Bunun için stratejik ortağını, aynı zamanda müttefiki olan Türkiye'ye 'kur' saldırılarıyla dize getirmek istiyor.

Türkiye NATO'nun güçlü bir ülkesi üstelik.

'Sarı Çıyan' bir yandan diz çöktürecek diğer yandan da Evanjelik Brunson sayesinde Kasım'daki seçimleri alacak!

Hesabı bu.

'Senato' ve 'Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğunu kaybetmesi uykularını kaçırıyor.

Topal ördek olmaktan korkuyor.

Korktuğu başına gelecek.

Trump, önce rahibi ihbar etti.

Papazın, FETÖ ve PKK adına suç işlediğini ve 'casusluk' yaptığını söyledi.

İhbarı CIA yaptı.

Papaz da İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamının tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi.

Adam iki yıldır cezaevindeydi.

Hiç sesleri çıkmıyordu.

Seçimler yaklaştıkca papaza sarıldılar.

Brunson'un ev hapsine çıktığı gün Türkiye'ye tehdit yağdırdılar.

Saat 18'e kadar da papazın serbest bırakılması için talimat verdiler.

Türk halkını ve Reis'i hiç tanımamışlar.

Bizi besleme mi sandılar ne?

Alışmışlardı istediklerini yaptırtmaya.

Bu kez öyle olmadı.

Sert kayaya tosladılar.

Ama Trump, Türkiye'ye saldırarak Evangelist oyların ve İsrail lobisinin desteğini arkasına aldı.

***

Amerika bu.

Zerre güvenilmez!

Irak'a da 'demokrasi getireceğim' diyerek girmişlerdi.

Tam 15 yıl oldu...

Irak'ta süren ABD zulmü Saddam'ı mumla arattı.

ABD'nin demokrasi getirme vaadiyle girdiği ülkede, bugün kan, acı ve gözyaşı hakim.

'Gel gel' yapanlara duyurulur.

ABD'nin 'işgal' için ambargolarla zayıflattığı Irak, Saddam'ın "biyolojik silah ürettiği" yalanıyla bombalanmıştı.

Irak'ta yaşanan dram yalnızca Bağdat'ın bombalanması ve sivillerin evsiz kalması ile sınırlı değildi.

İşgalle birlikte Washington yönetiminin kontrolüne geçen hapishaneler ABD'nin psikopat askerlerinin zevk için yaptığı işkencelerle doldu taştı.

Binlerce masum sivil, terörist damgasıyla atıldığı Ebu Garip hapishanesinde akıllara durgunluk verecek işkenceler yaşadı.

ABD ile özdeşleşen ve insana boğulma hissi uyandıran "waterboarding", köpeklere yem etme, çırılçıplak soyulup buz gibi su ile şoklama işkenceleri bunlardan birkaçıydı.

***

'Kur' saldırıları artık gece yapılıyor.

Tıpkı askeri darbeler gibi.

12 Eylül'de, 60 darbesi de sabaha karşı yapılmıştı.

15 Temmuz da aynı olacaktı.

Ama Allah şaşırttı.

FETÖ'cü cunta saati erkene alınca karşısında milleti buldu.

İnsanlar tanklara ve mermilere göğsünü siper etti.

Silahlı darbe böyle püskürtüldü.

Millet bu saldırıları da boşa çıkaracaktır.

Saldırının merkez üssü Londra oldu.

Piyasaların kapalı olmasına rağmen bazı bankaların hazine birimleri gece yarısı Türkiye mesaisi yaptı.

Morgan Stanley başta olmak üzere bazı İngiliz bankalarının hazine birimleri Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren 3 saat boyunca spekülatif alım yaparak sığ piyasalarda doların yükselmesine sebep oldu.

ABD kur operasyonunu gizlemiyor.

Ama Reis;

"Oyunu gördük, meydan okuyoruz!" dedi.

Göreceksiniz dolar oyunu bumareng gibi dönüp ABD'yi vuracaktır.

İçteki hainler, sosyal medya üzerinden algı çalışmasına devam ediyor.

FOX TV'nin bayportakalı, PKK partisinin elemanları, CHP'li bazı hainler ile dolara koşan puştlar takibe alındı…

MASAK hepsini izliyor.

Bu memleketin kaderiyle oynayanların göz yaşına bakılmayacak…

Şimdiden 346 provokatörün attığı twitt tespit edildi, kim oldukları bile belirlendi.