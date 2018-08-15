ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Liboş tatildeydi.

Dolarla birlikte o da geldi.

'Memleket yanıyor!' diye seviniyor!

Vicdanı yok!

Kitabı da!

Orman yangınını seyreder gibi kur artışını seyrediyor alçak herif!

Ağaçları yanan araziye bina konduracak müteahhitler gibi ellerini ovuşturuyor.

Ey FETÖ'nün liboşu…

Sen avucunu yalarsın, avucunu!

Beklediğiniz şey olmayacak!

Vatanı işgal ettirmeyeceğiz.

Üç haftadır yazı yazmıyormuş da!

Güzel bir tatil yapmış da.

Mavi denizlerde dolaşmış, sürgündeki dostlarla buluşup, hasret gidermiş de…

(Kaçak FETÖ'cü arkadaşlarını kastediyor) Leros adasında mutluluktan uçmuş falan...

(Her ne yaşamışsa) Yazılarına günlük notlarıyla başlayacakmış ama olmamış.

Daha lezzetli bir yazı konusu çıkmış karşısına.

Kur operasyonu.

Memleket yanıyor!

O seviniyor.

Yılbaşında doların lira karşılığı azmış, ama pazar gecesi dolar kudurmuş!

Bayram ediyor alçak!

Ne de olsa FETÖ'nün liboş'u… Kendileri yazacak biz susacağız öyle mi?

Boşuna mı nöbet tutuyoruz burada!

Onlar tatilde biz nöbetteyiz!

Memleketi ateşe vermek için fırsat kolluyorlar.

Ama bekledikleri fırsatı bulamayacaklar.

***

Bunların gözleri kördür.

Kulakları da sağır…

Duymaz ve görmezler!

Özellikle böyle yaparlar!

Azılı Reis düşmanıdırlar çünkü!

Memlekete bile düşmandırlar!

Aksi olsa böyle yapmazlar!

Ermeni severin biridir bu alçak!

PKK'ya da sevdalı!

Dağlardan eksik olmaz!

Tesadüf bu ya!

Fehman Hüseyin'le ilgili mesaji aldığında da deniz üstündeydi!

Buz gibi viskisi elinde teknede keyif çatıyordu.

O zaman şöyle yazmıştı:

"Ege'nin maviliklerinde seyir halindeyiz.

Tatil vakti.

Bu kadar güzellik olur mu diyorum kendi kendime...

Bir çın sesi!" (Haberi alınca şok oluyor) Telefona düşen mesaj uzaklardan bir ölüm haberini getiriyor:

Fehman Hüseyin Suriye'de yanındaki yedi kişiyle birlikte öldürülmüş...

Bahoz Erdal kod isimli Fehman Hüseyin'le üç yıl önce, dağda iki gün geçirmiştim."

Ölümüne üzüldüğü adam bir katil.

Kaç insanımızın canına kıydı kim bilir?

Askerimizi, polisimizi şehit eden bir PKK'lı o.

Eli kanlı bir itle arkadaş olacak kadar da rahat.

PKK'nın ona bir zararı dokunmamış ki.

Kızını, oğlunu dağa kaldırmamış ki PKK.

Elbete Bahoz'un ölümüne kahrolur adam!

ABD merkezli 'kur' operasyonunu niye taksın ki?

Ne de olsa FETÖ'nün Liboşu…

***

Hasan doların çıkışıyla bayram etti.

Çatallı dilini tıslattı yine.

ABD'nin 'kur' operasyonuna o kadar sevinmiş ki salyaları akmış adamın.

Güya tatil sinirlerini almış.

Yazısını da öfke kontrollü yazmış.

Yoksa daha beter şeyler yazacakmış!

Bir bankacının, "Kur atağı yiyoruz, spekülatif bir atak bu, yaşananın ekonomik temeli yok" demesine sinirlenmiş ama.

Başkan Erdoğan'ın 'ekonomik savaşla karşı karşıyayız' sözlerine de.

Sosyal medya provokatörlerinin polisce takibe alınmasına da ifrit olmuş!

346 sosyal medya hesabıyla ilgili başlatılan soruşturmaya köpürmüş!

Ekonomi teröristlerinin takibini ise 'korku iklimi' olarak nitelemiş.

Niye acaba?

Milletin 'kur' gerçeğini satın almasından da rahatsız liboş.

Milletin dolardaki artışın kimden kaynaklandığını bilmesine de sinir olmuş Hasan aka.

Oysa o Kemal Kılıçdaroğlu gibi isyan çıkmasını bekliyordu.

ABD isyan için fitili ateşledi.

Ama bekledikleri olmadı.

Sinirleri elbette bozulacak.

Hatta Türkiye'yi işgale kalkışan ABD'nin amaçlarına hizmet eden medya kuruluşu FOX'a karşı başlatılan 'FOX'a reklam verme' kampanyasının tutmasına da öfkelendiler.

Neyse.

Kampanya tuttu.

Firmalar Amerikalı Google, Facebook, Twitter ve Fox TV'ye reklam vermeyi kesti.

İstedikleri kadar kudursunlar şimdi!