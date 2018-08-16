ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Hacca giden bir doktor arkadaşım önce Medine'de 'Yeşil Kubbe'nin önünde çektirdiği fotoğrafını yolladı, sonra da kendi aradı.

Çok heyecanlıydı.

"Abi burada karşılaştığım başka ülkelerin hacıları Başkan Erdoğan'dan, ona olan sevgisinden söz ederken gözleri yaşarıyor.

Reis'in İslam aleminin ve Müslümanların lideri olduğunu söylüyorlar.

Çok gururlandım abi!

Mescid-i Nebevî'de kıldığımız vakit namazlarında topluca Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye dua ediyoruz.

Bu dualardır bizi ve Reis'i ayakta tutan" dedi.

Dünya Müslümanlarının göz yaşartan Erdoğan sevgisine ben de hem Medine'de hem de Mekke'de tanık oldum.

Umrede karşılaştığım Afgan, Arnavutluk, Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Irak, İran, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Libya ve Lübnanlı Müslüman hacılar yakamdaki Türk bayrağına bakıp 'Erdokan, Erdokan' demeleri o kadar hoşuma gitmişti ki…

Reis çoktan dünya lideri oldu ama Sözcü yazarı Yılmaz Özdil gibi malum kafalar bir türlü bunu kabul edemiyor.

Hepsinin kulağı çınlasın!

***

Dünya Müslümanlarının Erdoğan sevgisine bakın, bir de içimizdeki kadrolu Erdoğan düşmanlarına.

Yazıklar olsun!

Nasıl bir ruh halindeler bilmem ki.

Dünya Müslümanları Erdoğan'ı lider olarak görüyor bizdeki hainler ise ona düşman gibi bakıyor.

PKK'lılar ile FETÖ'cüleri anlarım.

Onlar zaten düşman.

Ya bizdenmiş gibi görünenler.

Ya onlar!

Onların düşmanlığına ne demeli.

'Türkiye yansın ama yeter ki o gitsin' kafasının hiçbir izahı yok.

Böyle şey olur mu?

Ne etti bu kansızlara Erdoğan?

Nelerine karıştı?

Rakılarına mı?

Alemlerine mi?

Nelerine...

İstediği gibi küfür bile ettiler!

Önceki gün Erdoğan, ABD mallarına boykot kararı aldı ya.

İnanır mısınız dünya Müslümanları bu boykota daha çok uyacak.

Malum kafa yine yan çizecek.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergilerini yüzde 100 artıran karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alabilen alsın da görelim.

***

ABD mallarını boykot kararı yayılıyor.

AK Partililer buna daha çok uyuyor.

Örneğin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerinde ABD menşeli ürünlerin alım satımı yasaklandı.

Başkan Fatma Şahin, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar karşısında başlatılan milli seferberliğe katıldı.

Peki; CHP'li belediyeler ne yapıyor?

Nerede onlar?

Bu solcu kafa 15 Temmuz'da nasıl saklandıysa şimdi de öyleler…

Milli meselelerdeki duruş böyle olmamalı ama.

O kanlı 15 Temmuz gecesi de hiç biri sokağa çıkmamıştı.

Aksine kapandıkları evlerinde darbenin amacına ulaşmasını beklediler.

O gece şehit ve gazi olanlar arasında bir tane bile solcu yoktur…

Kemal Kılıçdaroğlu güya darbe olunca tankın üstüne çıkacaktı ama yanından geçerek cuntanın Reis'i derdest etmesini televizyon seyrederek bekledi.

Bu kafa ABD mallarını boykot etmez.

Onlarla işbirliği yapar.

ABD'li firmalara reklam vermeme kararına da solcu firmalar uymaz.

FOX TV'ye ve diğer ABD'li reklam mecralarına kimlerin reklam verdiğini görüp ona göre tavır alacağız.