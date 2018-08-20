ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Sarı şeytan durmuyor.

Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz!

İçimizdeki hainler 'Erdoğan karşıtlığı' arkasına saklanarak ABD'ye çalışıyor.

Erdoğan ise milletiyle birlikte emperyalizme karşı savaş veriyor.

Hem de ne savaş!

FETÖ'nün elemanları ise şerefsizce 'Aynı gemide değiliz' diye sürekli tweet atıyor.

Kanlı darbede de ABD ile birlikteydiler.

Türk ordusuna ve Türk polisine karşı hep PKK/PYD/YPG ve FETÖ yanında yer aldılar.

CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu ABD gibi paramızın değer kazanmasından rahatsız oldu!

Zaten darbenin püskürtülmesine de kızmıştı.

Oğuz Aral'ın 'utanmaz adamını' geçti.

Geçen hafta Kemal'in memleketi Tunceli'deydim.

Nazlı gelin gibi akan Munzur'u seyrettim doya doya.

Aklıma o geldi.

SSK'ya PKK'lı sokmak ve Reis'e iftira atmak dışında memleketine bir çivi çaktı mı?

Yani Tunceli'ye ne katkısı oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu Vali Tuncay Sonel'in yaptıklarının binde birini yaptı mı mesela?

Hepsi bir yana teşekkür etti mi?

Tabii ki hayır.

Vali Sonel'in sihirli dokunuşları ile şimdi daha keyifli Munzur!

Halk Munzur'un kenarındaki restoran ve kafelerde sabahlara kadar eğleniyor.

Korkmadan hem de!

Renk gelmiş Tunceli'ye, renk!

Gelsin de görsün Kemal!

Ama gelmez ki!

Bu güzellikleri görmek istemez ki!

***

Sarı şeytan attığı bir tweette;

"Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı.

Ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" dedi.

Soralım bu sarı çıyana… -"Bay Trump, Türkiye mi ABD'den, yoksa ABD mi Türkiye'den yararlandı?" "-Yeme bizi de cevap ver bakalım!" "-ABD mi Türkiye mi?" "-Hangisi ha?" "-Papaz elbette bir ABD vatanseveridir." "-Zaten Amerika adına casusluk yaptığı için tutuklandı." "-Ama papaz mapaz hikaye!" "-Bize niye taktığınızı biliyoruz." "-Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorsunuz!" "-Bir derdiniz de S-400'ler." "-Maval okuma!" "-Uza da endamını görelim hadi!" Bunlar iki yıldır Gülen hainini bize vermiyor!

Onu besliyor, koruyor ve kolluyorlar!

Papaz için de kıyameti koparıyorlar!

Trump şimdi de bizi küçük düşürmek için Brunson'u kaçırma planı yapıyor, dikkatli olmalıyız!

***

Gelelim şu FETÖ Gladyosuna.

Bu mesele çok önemli...

İslam alemi için bir uyanışın bir dirilişin, bir adaletin, bir merhametin bir dik duruşun simgesidir Erdoğan!

Reis'in milli mücadele aşkı, şevki, gayreti ve çabası milleti hep diri tuttu, tutuyor da!

Ama hainler bu durumdan rahatsız.

FETÖ'yü yargıdan kaçırmak için numara üstüne numara çeviriyorlar!

Ortada dönen paranın haddi hesabı yok!

Türkiye geneli FETÖ/PYD toplam dosya sayısı 22 bin 982.

Sanık ve şüpheli sayısı da 176 bin 538.

Bunlardan 50 bin 870'i tutuklu.

Yargılanan zengin FETÖ'cüler büyük paralar karşılığında 'itirafçı' yapılarak ya tahliye ediliyor ya da beraat!

Ortada dönen para çok büyük çok!

Fırıldaklıklar hep CMK 221 üzerinden yapılıyor.

Elbette bu durum yukarı raporlandı.

AK Parti'nin ismini kullanan kriptolar da var.

Örneğin Mersin'de.

İsmi bende saklı biri Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'a giderek firari iş insanlarına 'adli kontrol şartı' getirilmesi halinde kaçak işadamlarının ortaya çıkmalarını sağlayabileceğini söyledi.

Teklife sinirlenen başsavcı da olayı ilgili yerlere bildirdi.

İstendiğinde ifade bile verecek!

***

FETÖ davalarında 'uygulama birliği' yok.

Bir il için suç sayılan şey diğer bir il için suç sayılmayabiliyor.

Dosyalar sadece bulunduğu ili kapsadığı için zanlının başka bir ilde FETÖ dosyası olup olmadığı da bilinmiyor.

Bu durum yakında ortadan kalkacak ama.

Dosyaların tamamı UYAP entegreli bir program sayesinde görülebilecek.

Bu sayede CMK 221'den faydalananların eşleştirmeleri yapılacak!

Ayrıca FETÖ ile ilgili bilgi havuzu oluşacak.

Havuz sayesinde FETÖ mensuplarının konumları öğrenilecek.

Yine bu havuz sayesinde ortaya çıkan isimler ve deliller ilgili yerel mahkemelere ve Yargıtay'a iletilecek.

ABD'nin kurduğu FETÖ Gladyosu bundan sonra istediğini yapamayacak.

Yargıdaki kriptoları da!