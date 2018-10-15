ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kimi Yunanistan, kimi Girit'ten gelme 'vatan' sevdasından yoksun yazarçizer takımı, memleketin işgali için çabalıyor.

'Verdik papazı' zırvasıyla millete gaz vermek istiyorlar.

Bugün 'egemenliğimiz gitti' diyenler dün 'bir papaz yüzünden yandık' diyordu.

Bunların işleri güçleri böyle işte.

Papazı verseydik, tehditler başladığında verir, bu kadar sıkıntı çekmezdik… Buna kafaları basmıyor değil, özellikle görmezden geliyorlar.

Bu alçaklar Reis'e millilik taslıyor.

"Rahip Brunson serbest bırakıldı da ne oldu?" diye soran bile var.

Daha ne olacak ki?

Dolar düştü… Şimdi mutfaktaki harcama da azalır.

Fiyatlar iner.

Enflasyon düşer.

Göçmen yazarların kafa bulandırmasının amacı başka.

Biri diyor ki;

"Siyasetten, yazıp çizmekten dolayı içeride yatanlar dahil herkes bir anda özgürlüklerine kavuşsa ne olacak?

Erdoğan özgürlükçü mü olacak?" Vay be!

Adam bu kadar şartlanmış yani.

'Ne yerse yesin ölecek' diyor.



***

PKK, Münbiç'teki ABD askerine kadın militanlarını peşkeş çekiyor.

Şerefsizlerin sesi çıkmıyor… Murat Karayılan dağda küçük kızlara tecavüz ediyor… Örgütten kaçan kadınların itiraflarını şehvet içinde dinliyorlar!

Böylesine de namussuzlar yani.

1946 yılında CHP, Amerikan askerleri Türkiye'ye gelecek diye Karaköy'deki genelevleri boya-badana yaptırmıştı.

CHP, ABD'li askerlere hoş davranmaları için eğlence yerlerine talimat vermiş, camilere ise 'welcome' diye mahyalar astırmıştı.

CHP'nin ABD'li askerlere yaptığı bu kıyağa kaç kişi tepki göstermişti ki?

Şu konuşanlara bakın… Yüzlerine tükürme de ne et şimdi...



***

ABD'nin Türkiye'yi hedefe koyması umurlarında değil.

15 Temmuz darbe girişiminin amacı Türkiye'yi işgaldi.

ABD'nin Afrin'de inşa ettiği tünellerin amacı da aynıydı.

Münbiç'te PKK bize karşı siper kazıyor.

Bunları görmezden geliyorlar.

Hele CHP...

Bi kere Brunson papaz değil, Bir casus… Coniler bu yüzden çıldırdı.

Kriz de bunun için çıktı.

Papaz hapse atılsa; bu kez 'cezaevine niye yolladınız' diyecekler, doların artışıyla Başkan Erdoğan'a saldıracaklardı.

Dolar düşüyor.

Bundan söz eden yok.

ABD ile aramız düzelir mi?

Düzelmez!..

İşin içinde ince hesaplar var.

Çünkü ABD Suriye'nin kuzeyinde İsrail benzeri yeni bir devlet kurmak istiyor.

PYD'yi de bunun için silahlandırıyor… Reis'te 'kurdurmam' diyor.



***



Başkan Erdoğan 'Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz' dedi.

Mehmetçiğe talimatı verdi.

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekâtları, PKK'nın Kürdistan hayaline balyoz gibi indi.

TSK, 3 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda 15 bin PKK'lıyı gebertti… ABD'nin desteğine rağmen hem de.

PKK, tarihinde görmediği darbeyi yedi.

Bu başarının mimarı silahlı, silahsız insansız hava araçları ve Erdoğan'dır.

Terörle mücadelede devrim yaptı.

Ama bu başarıyı ne ana muhalefet ne de göçmen yazar çizer takımı takdir etti.

Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının darmadağın edilmesi CHP'nin de uykularını kaçırıyor.

Çünkü Münbiç operasyonu CHP'nin, HDP ile ittifakını bozar.

Kemal boşuna "Afrin'e girmeyin" demedi.

CHP, ABD'nin PKK'ya silah ve iş makinesi vermesine de ses çıkarmıyor.

Kılıçdaroğlu susarak onay veriyor sanki.

PKK Münbiç ilçe merkezini çukurlar ve siperlerle çeviriyor.

CHP'nin sesi yine çıkmıyor.

PKK 'Mezarımızı hazırladık, gelin bizi gömün' diyor.

Reis de itleri gömmeye gidiyor.

Kemal hâlâ sessiz.

Bu nasıl ana muhalefettir?