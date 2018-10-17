ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Yıllar önce Havelsan'a gitmiştim.

Havelsan, Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri, Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri, Ülke ve Siber Güvenlik Çözümleri, Yönetim Bilgi Sistemleri alanında muhteşem işler yapıyordu.

Savunma sanayimizin gururu oldular.

Orada görüp-duyduklarım beni şaşırtmış ama daha çok gururlandırmıştı.

Kırk kapıdan geçerek içeri alınmıştım.

O gün genel müdüre "Yaptıklarınızı anlatın ki millet de gurur duysun" demiştim.

Çünkü benzeri işleri yapan yabancıları ağzımız açık dinler olmuştuk.

Komplekse kapılmamak da mümkün değildi.

Yanlış hatırlamıyorsam o günlerde Kore'ye bir helikopter simülatörü satmıştık.

O işten iyi para kazanmıştık.

Önceki gün İstanbul'daydım.

Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ni ve Türkiye'nin 2023 hedeflerini dinledim hem bakanlardan hem de işin uzmanlarından.

Keyiflendim.

Ülkemle gurur duydum.

Havelsan'daki sözlerim aklıma geldi.

Savunma sanayindeki bu gelişmişliğin sebebi Reis'ti.

ABD gibi ülkelerin bize niye saldırdıklarını daha iyi anladım.

Ama ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar Türkiye'yi kimse durduramayacaktır.

***

Yeni Havalimanı muhteşemdi.

Bitince azameti daha iyi ortaya çıkacak.

Bu haliyle bile şaşırtıcı.

Düşman çatlatacağı da kesin.

Turkuvaz Medya Grubu olarak düzenlediğimiz "Türkiye 2023 Zirvesi"nde "Milli Enerjiyi de, İletişim ve Taşımacılığı da, Savunma Sanayisini de" konuştuk.

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın "Enflasyon ve faiz prangasından kurtulacağız" sözü yüreklere su serpti.

Enflasyon bir beladır.

Faiz de öyle…

Bakan Albayrak bu iki beladan yakında kurtulacağımızın müjdesini verdi.

Ne güzel.

***

Savunma Sanayi'ndeki gelişmeler beni her zaman heyecanlandırmıştır.

Önceki gün de öyle oldu…

Savunma Teknolojileri (STM) Genel Müdürü Murat İkinci'nin anlattıkları heyecan vericiydi…

Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün'ün 2023 için koyduğu hedefleri ve Aselsan'ın Savunma sanayi için ürettikleri de öyleydi…

TUSAŞ'ın ürettiği uçak ve helikopterleri anlatırken heyacanını gizleyemeyen Genel Müdür Temel Kotil'in sözleri ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın insansız hava araçlarıyla ilgili anlattıkları…

Beni ve dinleyenleri havalara uçurdu.

Paneli Ankara Temsilcimiz Okan Müderrisoğlu yönetti.

Helikopterimiz Atak, yerli SİHA ve İHA'ların terörle mücadeledeki başarısı ortada.

PKK'lı itleri birer birer gebertiyorlar.

ABD, PKK ile mücadele etmememiz için Türkiye'ye SİHA satmadı.

Türkiye bir çok ülkeden İHA ya da SİHA almak istedi ama, satmadılar.

Satmazlar tabii.

Çünkü PKK'yı silahlandıran ve Türkiye'ye saldırtan onlardı.

Sonrası 'kötü komşu' meselesinde olduğu gibi oldu.

Türkiye SİHA'yı da İHA'yı da yaptı.

Hem de en iyisinden…

***

Şimdiki hedef insansız savaş uçağı…

Düşünsenize…

Uçağımız radara yakalanmayacak, hedefi vuracak ve geri dönecek!…

Hasımlık yapan misliyle karşılığını alacak…

Savaş uçaklarımız artık insansız olacak.

Ses hızına yakın ya da üzerinde de bir kabiliyette uçacaklar.

Bu özelliklere sahip uçağın 2023'den önce semalarımızda dolaşacağını öğrendik…

Hey gidi günler hey…

Nereden nereye geldik…

Sağol be Reis…

Türkiye'ye PKK ile mücadele etmememiz için SİHA satmayanlar şimdi bize başka engeller çıkarıyor…

Nihayetinde biz de SİHA satıcısı olduk.

1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava araçlarını da yapıp, uçuracağız.

Çok değil bir yıl içinde.

Rakiplerimiz korkmasın da ne yapsın.