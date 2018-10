ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu, "Balıkesir'i, Uşak'ı, Denizli'yi, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı, Ankara ve İstanbul'u alacağım" dedi.

Ufak at gardaş civcivler de yesin!

Bu adam; ya rüya gördü ya da yürek yedi.

Bir Kızılderili öğretisi der ki;

Atın su içtiği yerden su iç.

At kötü su içmez.

Kedinin yattığı yerde uyu,

Kurdun yediği elmayı ye.

Yoksa ayvayı yersin…

Horozlarla beraber uyu ve uyan ki amacına ulaşabilesin.

Daha sık gökyüzüne bak, daha az ayaklara, böylece düşüncelerin daha net ve hafif olsun.

Konuşmak yerine, daha çok sessiz kal;

Böylelikle ruhun sakinliğe ve huzura ersin…

Bunu kafana sok Kemal, sonra Ankara ve İstanbul için laf et...

Hele Adana…

***

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, yerel seçimlerde de Kandil'in partisiyle ittifak yapacak.

Hatta yaptılar bile…

Aralarına da İYİ Parti ile Saadet'i aldılar.

PKK'yı TBMM'ye sokmaları yetmedi.

Şimdi de belediyeleri teröristlere teslim edecekler.

Sadece Güneydoğu'daki belediyeleri değil, İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine de PKK'yı sokacaklar.

Kanlı örgüt de eskisi gibi İller Bankası'ndan gelen paralarla bayram edecek, yolları bombalarla dolduracak.

Kılıçdaroğlu, "Bütün amaç belediyeyi alabilmek" diyor.

Uyanık herif ya;

Milleti kandırabileceğini sanıyor.

Polisimize, askerimize silah çeken şerefsizlere belediyeleri teslim edecek.

Bi de hayali var adamın.

"AK Parti'ye oy verip hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız" diyor.

AK Partililerin KK'nın ismini duyunca tüylerinin diken diken olduğunu bilmezmiş gibi.

***

CHP'nin PKK ile ittifakı yeni değil…

Eski CHP milletvekili Şafak Pavey ile Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran seçimleri sonrası 'Birlikte iyi salladık' sözü hafızalardadır.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Kılıçdaroğlu'nun, "PKK, Kandil'e çekilse dahi silah bırakmaz" sözleri de.

PKK'lının ve DHKP-C'linin cenazesine gittiklerini açıklayan da Kılıçdaroğlu idi.

PKK'nın televizyonu IMC'nin kapatılmasına Meclis kürsüsünden tepki gösteren de oydu…

Yerel yönetimlere özerklik getireceğini söyleyen de Kılıçdaroğlu idi.

Bu gerçekleri kimse unutmadı.

CHP niye ABD'ye sessiz?

PKK ile FETÖ'ye niye laf etmez?

İdlib başarısına niye tek kelime etmez.

Nedeni ortada değil mi?

Ama millet salak değil.

Mart'ta boyunun ölçüsünü alacak.

Öyle bir Osmanlı tokadı yiyecek ki...

Sonra da siyasi mevta olacak.