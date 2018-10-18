ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayetinin ses kaydının dökümü tüylerimi diken diken etmeye yetti.

Empati yapmaya çalıştım…

Korkudan beceremedim.

Muhalif gazeteci Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için girdiği konsolosluktan parçalanarak çıktı.

Önce başı kesildi.

Sonra parçalara ayrıldı.

Ardından çantalar içinde oradan çıkarıldı.

Katiller, korku filmlerini aratmadı.

Adam mutluluğu ararken vahşi bir cinayete kurban gitti.

Kaşıkçı'nın önce parmakları koparıldı…

Sonra da başı kesildi.

Baş kesmeyi sever bunlar…

Kafa koparma konusunda profesyoneldirler.

Arabistan'da her gün kaç kişi böyle infaz ediliyor Allah bilir.

Nitekim infazı yapan Adli Tıp Kurumu Başkanı El Tubaigy, Kaşıkçı'yı parçalara ayırırken arkadaşlarına 'müzik dinleyin' diyor.

Adamdaki rahatlığa bak.

Sanki karpuz kesiyor.

Müslümanları dünyaya cani olarak tanıtıyorlar.

Veliaht Prens Selman, muhalif gazeteciyi ortadan kaldırmak için 15 kişiyi İstanbul'a göndermişti.

Bir belge almak için konsolosluğa giden Kaşıkçı'ya yapılmayan işkence kalmadı.

Muhalif gazeteciyi öldürüp cesedini 7 dakikada parçalara ayırdılar.

Öldürme ve parçalama işini otopsi uzmanı Salah Mohammed yaptı.

Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin infazın dışarda yapılmasını istemesini de kimse takmadı.

Üstelik onu "Yaşamak istiyorsan sus!" diyerek tehdit ettiler.

***

Cemal Kaşıkçı olayı kafa karıştıracak çok uluslu bir pakettir.

Bu olayı sıradan bir cinayet ya da Suudi istihbarat Örgütünün bir muhalifi devre dışı bırakma eylemi gibi görmemek lazım.

Mesele daha derindir.

Türkiye ve Suudi Arabistan'la da sınırlı değildir.

Bu vahşi cinayet Türkiye düşmanı veliahtların kişisel talepleriyle de izah edilmez.

Bölgede yeni cepheler açılıyor.

FETÖ, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek için Rus uçağını düşürmedi mi?

Rus Büyükelçisi Karlov'u öldürmedi mi?

Uyumayın.

Mesele derin…

Malum güçlerin acıması yok!

Puşt bir dünyadayız…

Kimseye inanmak yok artık.

Karanlık senaryolar aydınlatılmalı…

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo güya, Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Arabistan'a gitti.

Ama Kaşıkçı yerine PKK için 100 milyon dolar alıp döndü.

Bu işte de ABD var.

Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu baştan beri biliyorlardı.

***

Şimdi de PKK'cı bir yazarın yazdıklarına bakalım…

Adam, Mehmetçik'in Münbiç'e çıkarma yapmasını ekonomik kriz sebebi sayıyor.

ABD'nin ekmeğine yağ sürüyor.

Münbiç operasyonunun ekonomide istikrarsızlığa sebep olacağını belirterek yabancı finans kuruluşlarına ve dış yatırımcılara olumsuz mesaj veriyor.

Dolar'ın düşmesini istemiyor.

Katar'da, Sudan'da, Somali'de askeri üslerimizin bulunmasını da.

Kuzey Irak'la, Kuzey Suriye'de, yani Irak ve Suriye'nin kuzeyinde asker bulundurmamızdan da rahatsız.

Mehmetçik'in operasyonlarından ve bir yenisine hazırlanmasından da.

Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek "Fırat'ın Doğusu"na yönelik operasyon sinyalinden de rahatsız.

PKK sever yazar, "Fırat'ın Doğusu"na yapılacak bir askeri operasyonun Türkiye ile Amerika'yı karşı karşıya getireceğini söylüyor.

Güneydoğu ve Kandil'e yönelik operasyonların hız kesmesini istiyor.

PKK ile mücadelenin ekonomik krizi daha da derinleştireceğini iddia ediyor.

Kısacası adam demek istiyor ki;

"PKK'ma dokunma…"

"Sınırımızda ABD'nin kurmaya çalıştığı PKK devletine de ses çıkarma."

Kaşıkçı cinayetine bir de bu gözle bakın.