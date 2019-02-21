ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'de entrika ve tuzak hiç bitmez!

İhanet de...

PKK'yı Meclis'e sokan Bay Kemal, teröristlerle de seçim ittifakı yaptı.

Son tezgah ise Mersin'de kuruldu.

Burhanettin Kocamaz'ın İyi Parti'den aday olamamasının sebebi de CHP.

İddialar böyle.

Gizli bir operasyonla Akşener'in CHP lehine Kocamaz'ı harcadığı iddia ediliyor.

Çünkü CHP Mersin'de PKK'nın desteğine rağmen istenen yerde değil.

Kocamaz operasyonunu Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın gerçekleştirdiği, evrakların 26 dakika gecikmeyle YSK'ya verildiği iddia ediliyor…

Mersin bu dedikodularla yatıp kalkıyor…

Ne fırıldaklıklar çevriliyor orada bilseniz…

FETÖ Mersin'i boşuna 'üs' seçmedi yani.

1 Nisan'ı bekliyorum.

O zaman söyleyeceklerim var!

***

ABD, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerin pay kapmak için çırpındığı hidrokarbon yatağı Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin petrol araması da CHP'li Ali Mahir Başarır'ı rahatsız etmiş.

Niye acaba?

Ağa babası öyle mi istedi?

Doğalgaz aramasını 'havaya para saçmak' olarak niteleyen Ali Mahir Başarır 'ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak ve çete kurmak' suçlarından 738 yıl hapsi istenen CHP'li eski başkan Macit Özcan'ın avukatıydı.

Herif çete reisini savunmaktan gocunmadı ama Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramasından gocundu.

Yuh be!

Uçak fabrikasını kapatan CHP'ye de böyle biri yakışırdı zaten!

Martın sonu 'bahar'mış öyle mi?

Nisan'ı bekliyorum, nisanı!

***

Konuştukça yüzünden riyakarlık akan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Ozan Arif'i anmış…

Yürekten değil şekil olsun diye.

Çünkü İP'in oylarına ihtiyacı var.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in işkence yaptırdığı ülkücülerden biriydi rahmetli Ozan Arif.

İşkenceyi anlatan çarpıcı bir de şiiri vardı.

Bay Kemal onu unuttu galiba.

Ozan Arif, Soyer'in talimatıyla, ülkücülerin toplandığı Mamak cezaevinde yapılan işkenceleri anlatır şiirinde.

"Biri bu SOYER'de domuzun dölü/ Sesinden tanıdım değilim deli/ Tenasül uzvuma ceryanlı teli/ Takarak yaptılar benim sorgumu…"

K.K.nın amacı Ozan Arif'i anmak değil.

İP'çilere şirin görünmek.

Maksat işkencecinin oğluna oy.

Kemal için de 1 Nisan'ı bekliyorum.

***

Mansur Yavaş seçilirse "20 bin CHP'li ve sol örgüt mensubu işe alınacak" iddiasını CHP'de doğruladı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir'in mevcut çalışanlarına 'yeter' demeye hazırlanıyor.

Tabii seçilebilirse!

Halkevci, DHKP-C'li ve PKK'lılar ile sol örgütcüleri işe alacak.

CHP mebusu Gamze Taşçıer bunu doğruladı.

Hatta Taşçıer, "20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız" dedi.

İşe alınacakların isimleri bile belli.

Belediye kadrolarını Halkevleri, HDP'liler ve sol örgütler dolduracak!

Oldum olası 1 Nisan'dan haz etmem!

Pis şakaları sevmem çünkü.

Bu kez 1 Nisan'ı iple çekiyorum ama!

Niyesini o zaman söylerim.

Nisan'ı benim gibi bekleyen çok…

Biri Abdullah Gül.

Yeni parti için o da nisanı bekliyormuş!

Beklesin, beklesin!..