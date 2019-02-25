ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile işbirliğine utanmadan "demokrasi" dedi.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni karaladığımızı iddia etti.

PKK ile işbirliğini böyle gizledi!

Yani milleti yine aptal yerine koydu!

Bay Kemal, teröristleri Mehmetçik'e gösterirken şehit edilen Trabzonlu Eren Bülbül'ü, memleketine giderken öldürülüp Munzur'a atılan öğretmen Necmettin Yılmaz'ı, 11 aylık bebek Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya'yı ve Aybüke öğretmeni ve binlerce masum insanımızı kalleşçe bombalayan PKK'ya melek muamelesi yaptı!

Yani gözü iyice döndü!

Meral Akşener'e ne demeli?

'Kürdistan' diyenlerle nasıl ortak olur?

Şehitlerimizi nasıl yok sayar!

Dağa çıkan çocuklara ve kadınlara tecavüz eden PKK'yı nasıl görmezden gelir?

Türkiye'ye birlikte tuzak kurdular...

Afişlere logo koymuyorlar.

Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin istiyorlar.

Mansur Yavaş kimin adayı belli değil.

Mersin'de Burhanettin Kocamaz'a atılan kazıkta bile CHP'nin parmağı var.

***

Karşımızda ABD, FETÖ ve PKK'nın birlikte organize ettiği bir çete var.

Ülkeye diz çöktürmek için kurulan...

Bu akıl sıradan bir akıl değil...

Arkada profesyonel bir ekip var.

CIA ve MOSSAD, Kılıçdaroğlu üzerinden Türkiye'ye tuzak kurdu.

CHP'nin adalet yürüyüşü bile bir CIA projesiydi.

KK milletin aklıyla alay ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

"Elimde öyle istihbaratlar var ki bilseniz kanınız donar" dedi.

PKK ve CHP'nin birlikte Türkiye'ye kurduğu tuzağı anlatırken söyledi bunları.

Mezhepçi genel başkan, bebek katilleriyle birlik yapmaktan memnun...

Ama bu bir ihanettir.

Ülkücü olduğunu iddia eden Akşener de bu ihanetin içindedir.

Şehitlerin ahını aldılar.

İflah olmazlar artık!

Bu kirli işbirliğini gizliyorlar.

Halbuki KCK ile anlaştılar.

Belediyeleri çoktan örgüte teslim ettiler.

Adana'da ASKİ, Öcalan'ın yeğeni Osman Keser'e söz verildi...

Aynı şey diğer iller için de yapıldı.

Kazanırlarsa Adanalının ve diğer illerin ödediği su paraları Kandil'e gidecek!

***

Eğer AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar.

1 Nisan'ı bekliyorlar!

İlk işleri sistemi tartışmaya açmak, sonra APO'yu, Selahattin Demirtaş'ı ve Figen Yüksekdağ'ı hapisten çıkarmak olacak!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek için Türkiye'yi yakacaklar.

'Mart'ın sonu bahar'ın anlamı budur!

Ankara'da, İzmir'de CHP kazanırsa, AK Parti'nin oyu da yüzde 40'ın altına düşerse Kandil bayram edecek...

İp, puştun eline geçmemeli!

ABD'ye de fırsat vermemeli!

Sırtlan sürüsü pusuda çünkü!

"Patlıcanın fiyatı yükseldi, belediye seçimlerinde görüşürüz" diyenler...

Bilsinler ki bu zaman o zaman değil...

Çünkü söz konusu olan ülkenin bekası ile özgürlüğümüzdür!

Aksine 31 Mart'ta AK Parti her zamankinden daha güçlü gelmeli ki ABD, FETÖ ve PKK'nın suratına okkalı bir Osmanlı tokadı insin.

Sonra eyvah para etmez bilesiniz!..