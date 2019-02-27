ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

31 Mart'ta belediye başkanı seçmeyeceğiz.

İstiklalimizi oylayacağız!

"Ya İstiklal ya ölüm!" diyeceğiz.

Yani Bay Kemal'in ABD ile birlikte Türkiye'ye kurduğu tuzağı ya bozacağız ya da vatanı kendi ellerimizle düşmana teslim edeceğiz!

Bu iki ikinin dört ettiği kadar kesin!

Eğer ABD bir işin içindeyse bir değil bin kez düşünmek lazım!

Kirli ittifakın arkasında ABD var.

15 Temmuz darbe girişimini İncirlik'te planlayan odur...

Suriye sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak isteyen de...

YPG'ye 10 binlerce TIR dolusu silah veren de.

Hala veriyorlar...

Afrin, Münbiç gibi sınırımıza yakın yerleşim yerlerini tünellerle donattılar.

Suriye sınırı ABD üsleriyle doldu...

Kime karşı yapıldı bu üsler?

Kuzey'de Rusya yok, Türkiye var.

Biz nasıl stratejik ortaktık?

PKK'yı silahlandırıyorsun...

Kandil'den de ayrılmıyor, örgüte dolar yağdırıyorsun.

Yetmiyor istihbarat veriyorsun.

İsrail'in, Fırat'ın doğusuyla ilgili beklentilerine göre hareket ediyorsun...

Ne yapmaya çalışıyorsun sen!

ABD, kendine göre siyaset ve strateji üreten, pragmatist, yığınağını ve savaş gücünü gelişmelere göre şekillendirebilen bir ülke.

Sınır karakollarımızda onlarca şehit vermemizin sebebi ABD'nin PKK'ya verdiği istihbaratlar ve silahlardır...

PKK- FETÖ işbirliğini başlatan da ABD'dir.

CHP'yi PKK'ya mahkum eden de.

***

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli 'Kürdistan' diyor Diyarbakır demiyor...

Kandil, Türkiye'den toprak alıp Kürdistan'ı kurmanın peşinde.

CHP'nin başına kasetle gelen Dersimli Kemal, Kürdistan hayali kuranlarla iş tutuyor.

Onun da bir hesabı var...

'Yok' diyorlar...

Ama var!

İttifak milli bir tehlike haline geldi.

Arapları bağımsızlık aldatmacasıyla Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz Casus Lawrence hatırlayın.

Düşman aynı taktikle geliyor.

Bu kez Dersimli Kemal eliyle istiklalimizi elimizden almaya çalışacaklar.

Bize kan döktürecekler!

Belediye seçimleri bir bahanedir...

Mesele İstiklalimiz ve vatanımızdır.

Belediyeler PKK'ya çoktan verildi bile.

Biliyor musunuz o belediyelere haraç vermeden kimse giremeyecek...

Maalesef Meral Akşener de tarihi bir ihanetin ortağı oldu...

***

İngiliz Temel'e lafım yok.

O çoktan PKK ile anlaşmış...

Şanlıurfa'da bunun için adaylarını geri çekti.

Seçimde Saadet'i destekleyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı "Teröristlerle ittifak yapıyorlar" sözleri doğru çıktı....

KK, DSP'ye 'bir bölen' diyor.

Gel de gülme şimdi!

Ekmeleddin'i aday yapan sen, 15 milletvekilini 15 günlüğüne ödünç veren sen, Seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diyerek, yüzsüz yüzsüz dolaşan yine sen!

Hadi ordan...

Başta söylediğimizi tekrar edelim.

Dersimli Kemal bu milletin istiklali ve vatanın bölünmezliğiyle oynuyor!

Ben milliyetçiyim, ülkücüyüm, muhafazakârım diyenler tuzağa düşmemeli.

İstiklalimizi korumak için sandığa gidip Milli olana yani Cumhur İttifakı'na sahip çıkmalıyız...