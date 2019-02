ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Yalan dolanla olan siyaset bu kadar olur işte?

Kemal Kılıçdaroğlu iftirayı ve 'yalan'ı sistematik hale getirdi.

'İftira fonu' bile kurdu.

Yüz karası bir durumdur bu!

Ana muhalefet partisine yakışmaz.

Yalanla siyaset olmaz ama...

Adam yapıyor.

Tazminatları bile sponsorlara ödetiyor.

Koca CHP böyle nasıl savruldu!

KK'nın partiyi getirdiği hale bakın...

Vatansever ulusalcı CHP'den eser kalmadı.

Gerçek CHP'liler şaşkın.

Hele PKK ile yapılan ittifaktan sonra...

HDP,

İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Adana gibi illerde aday çıkarmadı.

Bunun karşılığında CHP kazanma ihtimali olan her ilde PKK ve KCK'lı ne kadar isim varsa meclis üyesi yaptı.

Hem de ilk sıralarda.

MİT hepsini inceliyor.

Kaçı YSK'nın kesin listesine girecek?

Adana Yüreğir'de CHP'nin adayı Kamuran Karaca gibi çoğunun sicili bozuk.

Karaca'nın PKK'lı Selahattin Demirtaş'la çekilmiş boy boy resimleri var.

Adamda vukuat çok!

HDP Adana teşkilatı da sosyal medyada Zeydan Karalar'a destek sayfası açtı.

CHP böyle karıştı...

Binlerce CHP'li partisinden istifa etti.

Kimler gitmedi ki...

***

Mezhepçisi, PKK'lısı; FETÖ'cüsü, İP'cisi ve candaş yazar çizeri şu sıra akla ziyan işlere imza atıyor...

CHP'de ise isyan büyüyor...

"Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ve Kandil'den talimat alıyor. Ey ahali!

Vereceğiniz oylar PKK ve FETÖ'ye gidecek" diye çığlık atan ben değil üst düzey bir CHP'li.

Mersin'de PKK oylarına rağmen iyi durumda değiller...

Kılıçdaroğlu'nun iki kez Mersin'e gidecek olması bunun kanıtı...

İP'in adayını diskalifiye ederek belediyeyi alma hesabı yaptılar...

Ama bu kendilerini vuracak.

Mersin'de dönen dolaplardan hem Meral Akşener'in hem de Koray Aydın'ın haberi var.

Suçu başkalarına atmasınlar!

Bunlar ABD'nin talimatıyla birlikte Türkiye'ye tuzak kurdu.

***

CNNTürk'ten kovulan Şirin Payzın, candaşı PKK'lı Selahattin Demirtaş'ı yazdı dün.

CHP- PKK işbirliğini gizledi Selo!

Sorsan HDP'lilere 'CHP'ye oy verin' dememişler.

HDP her yerde CHP adaylarına oy istiyor.

Facebook'ta açtıkları destek sayfaları neyin nesi.

Masal anlatıyorar.

CHP'ye ve İP'e tabandan tepki var.

Kirli ittifakı bunun için gizliyorlar.

Ama olan biteni millet görüyor.

Bunlar kalleştir.

Osman Kavala ve Can Dündar'ın ihanet görüşmeleri ortaya çıktı.

Her ikisi de eylemleri yayma ve uluslararası kamuoyunu yönlendirmek için yeni bir medya düzeni kurmaktan söz etmiş.

Savcılık iddianamesine giren HTS kayıtlarında dehşet şeyler var.

Buna rağmen ABD, adamların serbest bırakılmasını istedi...

Beyfendi emretmiş!

Müstemlekeyiz ya.

Olan biteni yakından izleyen halk ne PKK'ya ne ortakları CHP, İP ve SP'ye ne de ABD'ye istediğini verecektir.