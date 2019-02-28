ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu nerede bir PKK'lı varsa aday yaptı.

'Niye' diyene 'demokrasi' için dedi.

Herif milleti böyle kandırmaya kalktı.

Bunun neresi demokrasi!

CHP'nin Adana Yüreğir ilçesi adayı Kamuran Karaca PKK'lı Selo'nun kankisi çıktı.

Birlikte çekilmiş resimlerini yayınladık!

Listesinde de iki PKK'lı isim tespit ettik...

Biri Şükrü Bayav...

Adam 5 Ağustos 2015'te PKK'ya yönelik terör operasyonunda "Eylem hazırlığında olduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmış...

Bir diğer isim Eser Çapar...

O da HDP eski milletvekili adayı ve "Terör örgütü TKP/K üyesi" olduğu gerekçesiyle hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış.

Çapar, terör bağlantıları nedeniyle kamudan uzaklaştırılanlardan.

Listelerde kim bilir daha kaç PKK'lı var?

Diğer illerde de durum farklı değil.

Dersimli Kemal yine yaptı yapacağını.

Atatürk'ün partisini mezhebi ve meşrebine uygun hale getirdi önce...

Onur Öymen gibi gerçek Atatürkçüleri partiden kovdu...

Yerlerine meşrebine uygun olanları doldurdu...

PKK'yı Meclis'e sokan da oydu...

Şimdi de belediyeleri PKK'ya teslim etmeye çalışıyor...

Adına da 'demokrasi' diyor...

Hadi ordan!

Askerimize kurşun sıkanlara hangi yüzle oy istiyor?

***

Bu millet askerine kurşun sıkanla iş tutan partiye oy verir mi?

Vermez!

Bu millet Kürdistan hayali kuranla birlik olana da oy vermez!

Ama İngiliz Reuters ve ABD'li Google aksini söylüyor.

Yani 'oy verir' diyor.

İki şirkete göre kirli ittifak önde!

Yerim sizin yalanlarınızı...

Tuzağın farkında mısınız?

Palavra anketlerle milleti PKK'ya oy verdirecek şerefsizler!

Öyle yalanlar üfürüyorlar ki şaşmamak mümkün değil...

CHP'nin oluşturduğu WhatsApp grubunun üfürdüğü yalan çok!

Yalanı yeme yiyorlar.

Yerli yabancı anketçilerin palavra anketleri havada uçuşuyor.

Mansur Yavaş'a her gün ayrı bir cila çekiyorlar.

"Puan farkı 10'u bulmuş!" PKK ile iş tutana kim oy verecekse...

ABD ve Soros kesenin ağzını açtı, Seçimi kirli ittifakın lehine çevirmek için.

Şer odaklarına dolar yağıyor.

Kabzımalı, çapulcusu bayram ediyor.

Bay Kemal de Ankara'dan çıkmıyor!

Ağababaları 'İstanbul'u Ankara'yı al gerisine karışma' dedi çünkü.

***

Askerimize kurşun sıkanla birlik olan CHP Atatürk'ü de istismar etmekten geri kalmıyor.

Dinimizi istismar edenlerle bu CHP'nin hiçbir farkı yok!

PKK ile iş tutandan Atatürkçü olur mu?

WhatsApp gruplarında yalan fermanlar dolaştırılıyor, okuyanın küçük dilini yuttuğu.

İşte onlardan bir kaçı:

1 Nisan'da Türk ekonomisi batacakmış!

Ülkede kaos çıkacakmış!

Dolar 12 TL olacakmış!

En büyükler iflas bayrağını çekmiş ama açıklama seçim sonrasına kalmış!

Türkiye'yi IMF bile zor kurtarırmış!

Durum o kadar kötüleşecek yani!

Başkan Erdoğan kaçacakmış!

Ulan itler Reis bombalardan kaçmadı, bundan mı kaçacak?

Kimi kandırıyorsunuz lan?

CHP'nin sosyal trolleri bu dedikodularla ekonomiyi abluka altına almak istiyor.

CHP, PKK ve İYİ Parti'nin tek hedefi milletin adamı Başkan Erdoğan ve Türkiye'dir.

Bu millet dün adamını yedirmedi, bugün de yedirmez!