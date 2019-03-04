ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK; "Kürdistanı kuracağız" diyor.

CHP ise; "10 Mart'ta İstanbul'u aldığımızı kabullenecekler" diyor.

İkisinin de hesabı ayrı!

Bay Kemal listeleri akrabalarıyla doldurdu.

Kürdistan diye bir yer var mı?!

Olmayacak da!

Ama 1 Nisan önemli!

Çünkü CHP'nin kazandığı her yerde PKK'nın da bir temsilcisi olacak!

Kandil, İstanbul gibi her yerde dozer, kepçe gibi imkânlara kavuşacak!

Mesela Cizre ve Şırnak'ta açtığı hendeklerin benzerini Kadıköy'de açabilecek.

"Diren Ceylanpınar, Diren Lice" diyen CHP'nin Kadıköy başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı gibiler de PKK'ya yardım edecek!

Sur'u nasıl yıktılarsa, Kadıköy'ü, Alsancak'ı, Konak Meydanı'nı, Mersin'i Adana'yı ve Beşiktaş'ı da öyle yıkacaklar...

PKK bunu "Kemalist" seçmenlerin oyları sayesinde yapacak!

CHP'yi boşuna desteklemiyorlar yani...

Bay Kemal kazanırsa PKK'nın manevra kabiliyeti Türkiye'nin tamamına yayılacak.

***

Kılıçdaroğlu stratejisi gereği PKK ile işbirliğini gizliyor...

HDP ile yaptığı ortak mitinglere Türk bayrağını sokturmuyor ama!

Kürdistan lafına da şanlı bayrağımıza konulan yasağa da bilerek ses çıkarmıyor!

Bu nasıl iştir?!

Bay Kemal, Erdoğan'dan kurtulmak için memleketi PKK'ya peşkeş çekecek!

Bu adam değil miydi askerimize, öğretmenimize, bebeğimize kurşun sıkanları Meclis'e sokan?!

Şimdi de Kürdistan hayaliyle Türkiye'yi bölmeye çalışan teröristlere ülkeyi verecek!

Millete sinsi bir tuzak kurdular.

ASKİ, MESKİ, BUSKİ, İSKİ,

HATSU ve İZSU gibi kurumlar PKK'ya verildi.

Bunu da inkar ediyorlar.

CHP'den Meclis üyesi yazılan Şükrü Bayav, PKK için eylem hazırlığındayken yakalanmıştı.

Gezi eylemcisi Eser Çapar da.

Bunlar gibi niceleri listelere konuldu.

Kılıçdaroğlu Ankara'da Mansur Yavaş'la, Adana'da Zeydan Karalar'la, Mersin'de Vahap Seçer'le, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile PKK'yı millete kakalamaya kalktı.

Bu arada Mansur Yavaş'ın 'tehdit' iddiaları da fos çıktı.

Adam tehdit yalanıyla oy istiyor.

Ama Ankara Valisi güvenlik birimlerine ulaşan böyle bir ihbarın olmadığını söyledi.

***

CHP mitinglerine şanlı bayrağımızı PKK'yı üzmemek için sokmuyor?

Hepsinin kaydı kuytu var!

CHP-HDP miting görevlisi gözlüklü adam:

"Ortak karara herkes uyacak!" Elinde Türk bayrağı olan adam: "Bu bayrağı elimden kimse alamaz!" Görevli adam: "Ortak karara uymuyorsan çık dışarı." Kadın: "Ben CHP üyesiyim." Adam: "Farklı guruplar bir araya gelmiş bunların ortak kararı hiç kimse elinde bayrak taşımayacak!" Kadın: "Bu herhangi bir bayrak mı?" Adam: "Bayrağımı gücü yeten çıkarsın bakalım!" Kadın: "Türk bayrağına yasak mı olur ya!" Adam: "Sizin gücünüz yeter mi bayrağımızı indirmeye?" CHP doların da 1 Nisan'da 12 lira olacağı yalanını yayıyor!

Aksine dolar 5 liranın altına inecek!

Başka şeyler de yapacaklar.

FETÖ önce Rus uçağını düşürdü sonra da büyükelçiye suikast yaptı!

Bunlar 6-7 Ekim olaylarının bir benzerini de yapabilirler...

Kaos çıkarmak için Suriyeliler üzerinden büyük bir mahalle kavgası başlatabilirler.

Pusuda bekliyor şerefsizler!

Teyakkuz halinde olalım!