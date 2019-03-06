ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bugün Güney'deki siyasete bakalım.

Orada durum nedir?

CHP'nin Adana adayı Zeydan Karalar, 'başkan' havalarında da!

Ötede beride 'Yüzde 55'le işi bitirdim' deyip duruyor.

Dereyi görmeden paçayı sıvıyor.

Uyanık Sözlü nefretini kullanıyor...

Seçmene 'Kazandım' algısı veriyor.

Yaptığı doğru değil.

Belli ki ona yüz verenler var.

Şimdi 'küsme' zamanı mı?

Söz konusu olan istiklalimizdir!

24 Haziran seçimlerinde CHP, PKK'yı Meclis'e sokmasaydı kimse Kürdistan'da biz kazanacağız" diyemezdi.

Reis günlerce bas bas bağırıp, PKK tehlikesine dikkat çekiyor...

Uyuyor musunuz?

Hem mesele Hüseyin Sözlü değil ki...

Mesele memleket, memleket!

Adana ve Mersin PKK'nın yoğun olduğu iki il...

PKK partisinin bu iki ilde çıkardığı vekil sayısı ise dört...

AK Partili ve MHP'lilerin küsme, kızma gibi lüksleri var mı?

PKK tehlikesi kapımızda!

İlk kez bitme noktasına gelen terör örgütüne Kılıçdaroğlu, can suyu veriyor.

Bakın; sonra 'eyvah' para etmez!

CHP ve PKK'ya Hüseyin Sözlü öfkesi üzerinden fırsat vermemek lazım.

***

Bay Kemal; "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" diyor.

Kime hizmet ettiğini gördünüz mü?

Bu kafayla CHP listelerine PKK'lı itleri doldurdu!

O zaman soralım Bay Kemal'e, Afrin ve Münbiç'teki tünelleri ABD ve PYD turistik geziler için mi yaptı?

Bay Kemal ABD'deki akıl hocalarıyla birlikte millete büyük bir tuzak kurdu.

PKK'yı Meclis sokmakla işe başladı.

HDP ile yaptığı ittifakla da tuzağı tamamlayacak!

Of'ta kışlar eskiden ağır geçerdi.

Her yer beyaza boyanır kuşlar evlerin önlerinde yiyecek arardı.

Biz de kuşlara elekle tuzak kurardık.

Eleğin altına buğday tanesi koyar, onu ayakta tutan çubuğa da misina bağlardık.

Kuşlar buğday tanelerini yerken misinaya asılır eleği kuşların üstüne yıkardık.

Benzeri bir tuzağı da Bay Kemal, Türk milletine kurdu.

Kanlı örgütü milletten gizledi.

Bu tuzak yokluk ve sefalet demek!

Hatta ölüm demek!

Bu yüzden kızgınlıkların ve kırgınlıkların zamanı değil!.

***

PKK elebaşısı Mustafa Karasu CHP listelerine tam not verdi.

"CHP müttefikimiz ve dostumuz" açıklamasında bile bulundu.

Keyiften dört köşe olan Murat Karayılan da, AK Parti-MHP İttifakı'nın yüzde 50'nin altında kalmasını istedi.

Hatta Karayılan; "Kuzey Kürdistan'da gerilla (teröristler) yerel seçimler için gerekeni yapacak. Kurulan ittifaka herkes sadık olmalı. AKP-MHP'ye karşı bir olmalıyız" dedi.

CHP, HDP, İP, SP'nin PKK ve FETÖ destekli ittifakının amacını anlayın artık!

HDP'li Mutlu Öztürk; "Kürdistan'da bütün belediyeleri alacağız" diyor.

CHP'nin Adana Büyükşehir Başkan adayı Zeydan Karalar ötede beride "Kazandım" diyerek tafra atmasına izin vermeyin.

Seyhan adayı Akif Kemal Aktürk'ün "Bu ittifakta sadece CHP ve İP yok, HDP ve SP de var" sözlerini ise alkışlıyor.

Yüreğir adayı Kamuran Karaca'nın listesi de PKK'lılarla dolu.

Karalar, Sözlü nefretini kullanıyor.

Kırgın AK Parti'lilerden medet umuyor.

Kısacası bu seçimde sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz.

İstiklalimizi de oylayacağız.

Ona göre ha...

PKK mı, Sözlü'mü?

Hangisi?!