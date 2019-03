ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Pervin Buldan isimli kadın; "40 yıllık mücadelemizi bu seçimle taçlandıracağız" diyor.

Belli ki tacı Bay Kemal takacak!

Pervin hanımın 'mücadele' ile Türkiye'yi bölmeyi kastettiğini anladınız her halde.

O mücadele(!) çerçevesinde bugüne kadar çok sayıda öğretmeni PKK'lı teröristler katletti.

Şehit yakınları haklı olarak Bay Kemal'e isyan ediyor.

CHP'ye ise tepkileri büyük.

Çünkü can çekişen örgütün siyasi uzantıları ile işbirliği yaptılar.

'Yaramızı kanattılar' diyor şehit aileleri.

Ve CHP'nin örgüte can suyu verdiğini söylüyorlar.

Bay Kemal takmıyor başka!

***

PKK'lı Pervin Buldan '40 yıl' diyerek Figen Yüksekdağ'ın sırtını yasladığı kanlı terör örgütü PKK'ya aşkını ilan ediyor...

Kanlı eylemler ortada.

Askerimizi, öğretmenimizi, anne ve bebeğini acımadan katledenlerin arzusu PKK devleti kurmaktır...

Çocukları dağa kaldırdılar...

Onlara acımasızca tecavüz ettiler.

Karşı çıkanı da vahşice öldürdüler...

Eskiden dağda 15 bin terörist vardı.

Bu sayı 700'e kadar düştü.

İnsansız hava araçlarına yüklenen yeni bir yazılım teröristlerin bırakın yürümesini kafa çıkarmasına bile mani olacak!

PKK bitiyor!

Ama Bay Kemal ve Kemalistler terör örgütünü diriltmeye çalışıyor!

***

Bay Kemal konuşuyor...

Hem de utanmadan!

Memleketini ve milletini seven PKK'ya destek olur mu?

Olmaz ama, bu onlara yoldaş oldu.

Bi de Erdoğan'a sataşıyor...

Hem de FETÖ ağzıyla...

KK. FETÖ'cü polislerin düzmece kasetlerini tekrar dillendirmeye başladı.

Yalanları sıraladı yine...

Sorsan kul hakkı yemezmiş.

Saray takıntısı da sürüyor.

Beştepe Erdoğan'ınmış gibi.

Bay Kemal böyle iftiracıdır işte.

İyi yalan söyler...

Hak yemezmiş!

Listelerdeki akrabalar neyin nesi?

Eline fırsat geçse kim bilir neler yapar.

KK CHP'yi aile partisi yaptı.

Sosyal medyada 1000 akraba ismi yayınlandı.

1.3 milyon kayıtlı üyesi olan CHP'nin belediye başkan adayları ve meclis üyeliklerine parti yöneticilerinin yakınları ile PKK'lıları doldurdu.

Hemen hepsi yöneticilerle bağlantılı...

Bay Kemal hak yemezmiş ha!!!

He hee...

***

Kılıçdaroğlu'nun gizlediği PKK ittifakını HDP batıdaki adaylarını geri çekerek ifşa etti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Muğla dahil olmak üzere Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde;

Manisa'da Alaşehir, Soma ve Saruhanlı'da adaylarını CHP-İYİ Parti lehine geri çekti.

AK Parti-MHP bloğunu ülkenin doğusunda da batısında da olabildiğince gerileteceğini söylüyorlar.

Kılıçdaroğlu, PKK'yı ülkenin geneline yaymak için FETÖ ve ABD'den aldığı talimatı yerine getiriyor.

Oya Baydar ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iyi taktı!

Bakan Soylu için "devletin şiddet aparatına hükmediyor" diyor.

Devletin şiddet aparatı dediği de polis ve askerimiz...

Kafa bu işte!

Başkan Erdoğan için de;

"Vatandaşlarını ülkesinden kovan bir Cumhurbaşkanı" diyor...

Erdoğan kimi kovmuş?

Kürdistan hayali kuran PKK'lıları...

Defolsunlar!