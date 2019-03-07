ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

'Türkiye'nin beka sorunu yok!' Böyle buyurmuş Bay Kemal!

ABD'nin desteklediği teröristler de bize saldırmazmış...

Adam seçimi almak için gözünü nasıl karartmış anladınız mı?!

Ağzından çıkanın farkında değil.

PKK'nın sözcüsü Murat Karayılan gibi konuşmaya başladı...

PKK binlerce insanımızı katletti!

Bay Kemal'in umurunda değil!

Hem adam sinsi...

Ve tuzakçı...

Allah adamı böyle şaşırtıp içindekileri döktürür işte...

Kur'an-ı Kerim Nur suresi'nde;

"Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir" diyor...

İlahi adalet Kılıçdaroğlu'nun dilini bu dünyada çözdürdü.

Bakalım öbür tarafta ne yapacak?

Neyse...

Kılıçdaroğlu 2014 yılında İstanbul Üniversitesi öğrencilerine; "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" demişti.

PKK için de 'kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" derse şaşmam artık.

Buraya "PKK asla silah bırakmaz, IŞİD ile savaşıyor" sözleriyle geldi...

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"Kürdistan" planları yeni değil...

Osmanlı'dan beri var bu.

Ama bugünün "Kürdistan(!)" sınırları çok daha genişledi...

Yeni plan Fırat'ın doğusuyla sınırlı değil...

Irak, İran ve Türkiye topraklarını kapsıyor.

ABD, Türkiye'nin direncini kırabilmek için Kılıçdaroğlu'nun dönüştürdüğü CHP'yi koç başı yaptı.

Yani CHP 'Truva atı'na döndü.

Kemal'in CHP'si, teröristlerle de dost ve müttefik oldu.

DHKP-C'si, PKK'sı, TİKKO'su, TKPM-L'si kim varsa partiye doldurdu.

Onlara PKK ile YPG'yi de ekledi.

Atatürkçüleri ise partiden kovdu.

ABD modern silahlarla donattığı PKK'yı Afrin'de Mehmetçik'le savaştırdı.

Münbiç'e ise PKK'lıları doldurdu...

Bay Kemal hala "ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" desin...

Neden böyle dediği ortada.

ABD'de boş durmuyor...

PYD'li çakalları Mehmetçiğe ateş açtırıyor.

Ama Türkiye'nin kararlılığı ortada.

85 bin askerimiz Suriye'de...

Trump'ın twitle yaptığı tehditler Reis'e sökmez!.

Onlar Bay Kemal'e söker!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları PKK'nın ve Bay Kemal'in uykularını kaçırıyor.

Çünkü Türkiye İran'la birlikte PKK'ya ortak operasyon yapacak.

Soylu; "HDP'nin içinde bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder" diyor.

Doğru.

CHP'nin açıkladığı adaylar içinde de 299 da PKK'lı var.

PKK, Türkiye sathına böyle yayılacak.

Kimi il genel meclis üyesi, kimi belediye başkan yardımcısı olarak...

Kılıçdaroğlu 40 bin şehite rağmen PKK'lı aday göstermekten çekinmedi...

Hatta özellikle adaylarını PKK'lılardan seçti.

CHP'nin Adana, Mersin, Hatay listeleri PKK'lılarla doldu.

Eğer kazanırlarsa ASKİ, MESKİ, HATSU gibi stratejik yerler örgüte verilecek.

Anladınız mı beka derken ne demek istediğimizi?