ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fetullah Gülen'in emniyetteki önemli ismiydi.

17/25'e kadar Mersin istihbaratının da başındaydı.

Yemediği nane kalmamıştı!

Başkan Erdoğan'ın kişisel bilgilerini ele geçirmekten tutun da hükümeti zora sokmak için Emre Uslu ve Mehmet Baransu ile birlikte GDO yalanını uydurmaya kadar.

Bitmedi...

Onlarca siyasetçi ve iş insanına yatak odası görüntüleriyle kumpas kuran ekipteydi.

Hakkında yüz yılı aşan cezalar isteniyor.

Adı İlyas Avcı...

Halen Osmaniye Cezaevi'nde tutuklu...

FETÖ'cü polisler Ali Cengelci, Yurt Atayün ve kardeşi Anadol Atayün gibi ünlülerin kankası...

Mersin Valisi, iş insanları ve Mersin hakimlerini teknik takibe almıştı.

Özel hayatın gizliliğini bir çok kez ihlal etti.

Çok insana kumpas kurdu!

Müştekisi de çok.

Biri de Başkan Erdoğan...

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Yüzlerce polise ve gümrükçüye ByLock yükledi.

Avukatımız Murat Altındere'yi, GDO yalanı ile kumpaslarını yazan Sabah Gazetesi'ni, muhabirlerini ve yöneticilerini dava etti.

Sayısız suça iştirak eden bir FETÖ'cüye mahkeme harçsız dava açma hakkı verdi.

AYM'den bile karar çıktı.

SABAH'tan 55 bini manevi, 120 bin lirası maddi olmak üzere toplam 175 bin lira tazminat istiyor.

Yargı harcını da devlet karşılıyor!

Mersin 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Avcı'nın bu talebini önce reddetti.

İtiraz ettiği Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise FETÖ'cü polisin isteğini kabul etti.

'Adil yargılama hakkının ihlal edildiği' iddiasıyla başvurduğu Anayasa Mahkemesi'nden de karar çıkarttı.

Kurduğu kumpaslar yüzünden onlarca insanın hayatını karartan bu FETÖ'cü polis hakkında istenen yüzlerce yıllık ceza ortadayken mahkemelerin kararı düşündürücüdür!

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31 MART'TA CHP KAYBEDİYOR

Bay Kemal 'namusluyum' diyor ya gerçekten namusluysa CHP listelerine dağdan kaç ismi yerleştirdiğini açıklasın!

Millete PKK'yı kasmasın!

Listede kaç PKK'lı var söylesin!

Namuslu olduğunu ispatlasın!

Adam, Erdoğan'ı yıkmak için PKK ve FETÖ ile birlikte tuzak kuruyor...

Çakılmasın diye de meseleyi gizliyor...

Uyanığa bak!

Ama 31 Mart'ta beklediği olmayacak.

Elimde muhteşem bilgiler var.

Kurduğu tuzak başına geçecek!

Lataris etmesine bakmayın!

Kılıçdaroğlu kaybediyor!

Millet, PKK tehlikesini gördü çünkü!

Listelerdeki 299 PKK'lı de deşifre oldu.

Tespit edilemeyenler bile var.

CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'la, Adana'da Zeydan Karalar ile Mersin'de Vahap Seçer'le kaybediyor.

Karşılarında gümbür gümbür gelen bir Cumhur İttifakı var!

Adana'da Hüseyin Sözlü, Hatay'da İbrahim Güler, Mersin'de ise Hamit Tuna ipi göğüsleyecek!

Millet PKK gerçeğini gördükçe zillet ittifakından vebalı gibi kaçmaya başladı!

Kırklareli CHP'den gidiyor, yerine MHP adayı Derya Bulut geliyor!

Eskişehir'i de kaybediyor Kemal!

Yılmaz Büyükerşen gidici, AK Partili Burhan Sakallı geliyor.

Muğla'yı da kaybetti CHP!..

Orası da Cumhur İttifakı'nın Adayı Mehmet Nil Hıdır'a kalıyor!

Reis önce Adana'da, sonra Mersin'de ardından da İskenderun'da muhteşem bir kalabalığa konuştu dün.

O kalabalıklar Bay Kemal'in gidişinin ayak sesleriydi!