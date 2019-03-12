ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

"Biji Zeydan!"

"Biji Lütfü!"

"Biji Vahap!"

"Biji Ekrem!"

Haberler kötü ha!

Umduğunuz dağlara kar yağdı bilesiniz!

Kaybettiniz beyler!

PKK yine yaptı yapacağını...

Hem teröristten fayda mı gelir?

Kaç kez uyardım...

Dinlemediniz ki...

Başkanlık hayali kurmayı bırakın!

Avrasya Araştırma Şirketinin palavra anketine de inanmayın.

Ona göre 9 ili zillet ittifakı almış.

Kuyruklu bir yalan tabii.

Bittiniz, bittiniz...

Kazansaydınız da Kandil'den atanacak kayyumla çalışacaktınız...

Dün akşam A Haber'de zillet ittifakının büyükşehir belediye başkanının bir işadamına kasetli şantajı yayınlandı.

İzlediniz mi?

Adam aynen FETÖ gibi.

Biji Mansur da kötü yakalandı ha!

Sesi soluğu çıkmıyor şimdi...

Hakkında dava bile açılmış üstelik.

Kendisine yediemin olarak teslim edilen 600 bin dolarlık senedi tahsile kalkmış çünkü...

Şeytan dürtmüş olmalı!

Ama konuşmuyor.

Susma kardeşim!

Yalansa yalan de!

Yedieminken senedi tahsile kalkana bu millet koca şehri nasıl teslim etsin!

Konuş biji Mansur, konuş!...

De, bişe de!

Sustukça midemiz daha çok bulanıyor!

Biji Kemal'de dilini yuttu!

Şaşkınlığından mı, uyanıklığından mı çözemedim henüz!

Dürüst solcular da suskun...

***

Zillet ittifakı biji Mansur'un sahtekarlık girişimine bozuldukları için mi suskun?

Konuştukça mangalda kül bırakmayan Odatv suskun!

Her şeye zıplayan Soner Yalçın da!

Yolsuzluk ve hırsızlıklara balıklama dalan Sözcü ekibi Emin Çölaşan, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun, Necati Doğru ve Çiğdem Toker de suskun...

Niye acaba?

Ezanın ıslıklar üstüne okunduğunu söyleyip sarhoşa kıyak çeken Ahmet Hakan; sen niye susuyorsun?

Müftünün oğlu ve İmam Hatip'li biri olarak ezan okununca susulacağını bilmez misin?

'Islıkların üstüne geldi' demek, ne demek?

Ezana yönelik hakaretleriyle yargılanan CHP'li Sera Kadıgil de oradaymış...

İş meydanda, susma Ahmet susma!

Bay Portakal da Biji Mansur'un tezgahına suskun.

Aynı şeyi Reis'in yakını yapsaydı adamı lime lime doğramaz mıydınız lan?

Küçükkaya aloo...

Hem susarak bu rezaleti gizleyebileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Ankara böyle birine emanet edilir mi?

Aloo...

***

Zillet ittifakının adayları kazanırsa neler olabileceğini hayal bile edemiyorum...

Karayılan 2019'u Havacılık Yılı ilan etmiş!

15 günde 12 drone saldırısı yapıldı!

Yazmıştım dronelerle geleceklerini...

Başladılar işte...

Mümkün değil ama Adana'da Zeydan Karalar kazandı diyelim...

Ne olacak biliyor musunuz?

Başına keleşli 2 PKK'lı terörist atanacak.

İtiraz ederse bodrumda sorguya çekilecek.

Tıpkı Osman Baydemir gibi.

Kılıçdaroğlu bunun için listeleri PKK'lı militanlarla doldurdu ya!

Dağ kadrosunun, lojistik desteğini Adana Büyükşehir ve diğer belediyeler sağlayacak!

Eskiden her belediyeye Kandil'den atanmış bir kayyum vardı...

İnanmayan Ahmet Türk'e sorsun.

Ya da Osman Baydemir'e...

17-18 yaşlarındaki teröristin Ahmet Türk'e yaptığı gibi ayak ayak üstüne atıp Zeydan Karalar'a sigara yaktırdığını düşünsenize.

Biji Zeydan demelerine bakma!