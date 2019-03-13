ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bunlar böyledir işte...

PKK'yı çok severler!

CHP ve PKK'nın Adana adayı Zeydan Karalar PKK'lı Meclis Üyesi Leyla Uyar'a huzur hakkı ödemiş!

İddialar böyle.

Demek ki aşk eski!

PKK'lı Leyla kamplarda yaşayıp Öcalan'lı fotoğraflar çektirmiş.

Karalar, 2016 yılında da Suriye'de öldürülen PKK'lı Fatma Eylem Ataş'a araç tahsis etmesiyle gündem olmuştu.

Bay Kemal, terörist sevicisi Zeydan'ı boşuna Adana Büyükşehir Belediyesine aday yapmadı.

Biji Mansur da sonunda konuştu.

Daha fazla direnemedi yani.

Senedin sahte olduğunu kabul etti.

Necmettin Kesgin'i ise şizofrenlik ve çocuk taciziyle suçladı.

Ama hakkındaki kan donduran iddialara cevap veremedi.

Olayın siyasi olduğunu iddia etti.

Hem de mahkeme kararlarına rağmen.

Bununla da yetinmedi, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ile iddianameyi hazırlayan savcıyı da suçladı!

Mansur'a göre ona tezgah kurulmuş!

***

Hadi be!

Her haltı ye, iş ortaya çıkınca masumu oyna!

Kimi kandıracaksa!

Bu kez sert kayaya çarptı ama.

Çünkü dava yıllar öncesinden açılmış.

Yeni değil yani...

Mansur ise bildiğimiz gibi!

Mesajlarından ne olduğu belli.

İş insanı Necmettin Kesgin'e dünyayı dar etmesinden de!

"Senin düğününü basacağım, seni rezil edeceğim!"

"Seni kodese attırıcam, seni Ankara'da yaşatmayacağım!"

"Cumartesi pazar bu iş sonuçlanmalı, pazartesi geç olabilir!"

"Bu iş çok uzadı!"

"Duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş!"

Tabii bunlar en terbiyelileri!

***

Öpecekler!

Ne demek öpecekler?!

Adam böyle biri işte!

Onu ilk gördüğüm 2004'de de, sonrasında da sevemedim!

Çünkü güven vermedi!

Kalıbı ile yaptıkları arasında uçurum vardı.

Ondan hep uzak durdum...

Beypazarı gümüş işlemeleri ve kurusuyla kandırmayı başardıkları da oldu.

2009 seçimlerinde de havalanmıştı.

Balonunu "İşte Beypazarı" manşetiyle SABAH söndürmüştü...

Cilasını bu kez de SABAH söktü.

***

Biji Mansur tam bir felaket!

Mesele sadece sahte senet değil...

"Yargı içinde örgüt kurmak!",

"Tehdit!",

"Şantaj!",

"Hakaret!",

"Özel hayatın gizliliğini ihlal!"

Benzeri suçlardan hakkında açılmış epey soruşturma var.

Yargı içinde örgüt ise en tehlikelisi!

Özel hayatın gizliğini ihlal de...

Hakkında yüz kızartıcı suç ve ağır suçlamaların yer aldığı dava çok.

Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği cezalar kesinleşmiş.

Bir iddiaya göre sahte belgeyle üniversiteye kayıt bile yaptırmış!

Gazi Üniversitesi'nin FETÖ'cü yöneticilerine bir kişiyi sahte belge ile kaydettirdiği, sonra da FETÖ'cü bir savcıya kaydı sildirdiği iddia ediliyor.

Ankara böyle bir isme teslim edilebilir mi?