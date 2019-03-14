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ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)
14 Mart 2019, Perşembe ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Tehlike büyük!

Terör örgütü Nevruz'da 27 il ve ilçede büyük bir eyleme hazırlanıyor!
HDP ve CHP'de yapacakları mitinglerle onlara destek verecek!
Bahar bayramını fırsata çevirmeye çalışan terör örgütü PKK, yandaşlarına 'ölümüne sokağa çıkın' çağrısı yaptı...
Mehmetçiğin yurt içi ve sınır ötesi harekatlarla bitme noktasına getirdiği örgüt, yerel seçimler öncesi Nevruz bahanesiyle gövde gösterisine hazırlanıyor.
PKK, 'direniş' adı altında yandaşlarına ölmeyi göze almaları talimatı verdi.
Kandil "Şahadet çizgisinde tarihi bir kararlılıkla direnecek ve kazanacağız" diyor...
Sadece bu olay bile seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetiyor.
Şimdiden cesaretleri böyle, ya seçimi kazanırlarsa!
O zaman da CHP'li belediyelerin verecekleri desteği düşünün.
Her yeri yakarlar.

***

Yaklaşan tehlike büyük yani!
PKK'nın şah damarı kesildi...
Tamam!
Kesildi ama KK örgüte can suyu oldu!
Teröristler büyükşehirlere sızmak için ve İP listelerine girdi.
Dağlardaki terörist sayısı 15 binden 700'e düştü...
Kolay olmadı bu!
Binlerce terörist etkisiz hale gelirken şehitler verdik.
, PKK ile anlaşmak suretiyle şehitlere ihanet etti, huzuru da dinamitledi!
Bu bırakın ekonomiyi güvenlik açısından da 'yi başka yere götürebilir!
Kazanırlarsa Selahattin Demirtaş'ın dediği de olur!
Türkiye'nin her yerine APO'nun heykelini dikme girişimleri başlar!

***

Güvenlik güçlerimiz canları pahasına Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirdi.
Anne çocuğuyla sokağa çıkabiliyor artık.
Gece gündüz demeden hem de.
PKK eskisi gibi huzur bozamıyor.
Şah damarları kesildi çünkü.
Ama Bay Kemal terörü diriltmek istiyor.
CHP listelerinde 500'e yakın PKK'lı var.
Örgüte haraç toplayanlarla, PKK'dan tutuklananları meclis üyesi yaptılar...
Teröre para sağlayan PKK'lı 94 belediye başkanı boşuna mı görevden alındı?
O kadar şehidi boşa mı verdik?

***

CHP'nin PKK ile olan bağı her geçen gün daha da netleşiyor.
Meğer Adana Büyükşehir'in CHP'li adayı Zeydan Karalar, PKK'lı Leyla Uyar'a, belediyeden aylarca maaş ödemiş.
2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/ PKK'lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için araç tahsis edişinin sebebi de buymuş meğer.
Leyla Uyar, Kobani olayları sırasında kaçarak PKK'ya sığındı.
, Uyar'a "huzur hakkı" adı altında aylarca para ödedi.
Kadın Kandil'deyken hem de.
Bay Kemal bi de sırıta sırıta beka sorunu yok diyor...
Nasıl yok?!
Kimi kandırıyor!
Namlular Türkiye'ye dönmüş o hala 'Beka meselemiz yok' diyor...
CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu da PKK'dan oy istiyor...
Bu ne aymazlıktır!
Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının milli bir sorun olduğu kesinleşti artık.
Siyasetçi kimliğine bürünmüş bazı puştlar vatanı satmak için fırsat kolluyor...
Tehlike büyük!
Bu tehlikeyi vereceğiniz oylarla ya savacak, ya da yaşayacaksınız!

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